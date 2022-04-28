藝FUN券剩2天！網推「3大寶地」 金石堂延長營業至午夜
藝FUN券使用期限剩最後兩天，一旦過了4月30日就逾期失效，仍有不想買書、看電影的民眾，最後一刻還是不知道要買什麼。從網路相關討論來看，網友們公認藝FUN券最好買的熱門地點，無疑是墊腳石、金玉堂／金石堂、誠品書店，金石堂更宣布5間門調整營業時間，延長至午夜十二點。
不想看電影、買書，也不缺文具跟禮品，還能怎麼花掉藝FUN券？批踢踢多數網友齊推墊腳石、金玉堂、金石堂、誠品書店，最主要是店內商品多元，並不是只有賣書，要花掉600元並不難，尤其家有小孩的人，採購文具、桌遊或玩具，輕而易舉就能花光，或者是用來買日用品，像是襪子、衛生紙等都很實用。
內行網友分享，藝FUN券能用在複合式書店的餐飲，像是松菸誠品地下室港式餐廳，或是有販售食品的社區店「誠品生活時光」等，都能趕緊把藝FUN券「吃掉」。怕到現場不知道要買什麼的人，也能先在金石堂網站下單，先挑選需要的東西，再選店面取貨用掉藝FUN券，但要留意門市到貨時間是否超過藝FUN券使用期限。
金石堂也宣布5間門市（汀州店、新店店、竹北店、福科店、光復店）延長營業，在4月29日、30日最後兩天，調整營業時間延長到午夜十二點。金石堂表示，除了圖書之外，另有文具、桌遊、防疫日用品，以及網路書店數十萬種商品，只要在金石堂實體門市結帳，都能使用藝FUN券，單筆滿600元送100元抵用券，會員再加送金幣100點。
如果不想出門，藝FUN NEXT平台也分享藝文電商懶人包，讓民眾在家就能花掉藝FUN券。包括設計購物網站Pinkoi、禮物平台禮尚網GiftU都在列，或是可至各大售票網站買門票。