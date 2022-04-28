智慧財產案件審理法將修法　司法院舉行公聽會

施行14年的《智慧財產案件審理法》，司法院啟動修法，將營業秘密罪的一審案件，改由智商法院審理、侵害國家核心關鍵技術的營業秘密案，也由智商法院管轄。司法院表示，此次修正極具重要時代意義，期能建構更具專業、效率及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度。
《智審法》自2008年7月1日施行以來，僅於2011年、2014年微幅修正，隨著實務案例累積，司法院籌組「智審法研究修正委員會」，歷經18次會議，綜合學理與實務運作，參考國外立法例，啟動施行十餘年來最大幅度修法，並於27日舉辦「智慧財產案件審理法新制公聽會」，邀集審、檢、辯、學及關係機關等各方代表，說明初步研議完成的「智慧財產案件審理法修正草案」，並聽取各界意見。
為回應外界對於營業秘密保護的期待，修法重點，將營業秘密罪之第一審刑事案件，改由智慧財產及商業法院審理，為提升保護機制，提高「違反秘密保持命令罪責」及增訂「境外違反秘密保持命令罪」等；另配合《國家安全法》修正，增訂侵害國家核心關鍵技術之營業秘密刑事案件，也由智商法院管轄；增訂營業秘密卷證去識別化的代號或代稱、卷證資訊獲知權。
有鑑於智慧財產案件具高度技術與法律專業特性，針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「律師強制代理」、「審理計畫」、「專家證人」制度，引進「查證」制度與「法庭之友」制度，藉由集中審理及擴大專家參與，協助法院審理新興高度技術與專業的智慧財產訴訟案件。