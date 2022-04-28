英外交大臣籲提供烏克蘭戰機　為長期抗俄做好準備

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莫斯科近日警告，若英國鼓勵烏克蘭以西方提供的武器向俄羅斯境內發動攻擊，俄方將立即採取「等比例回應」。
特拉斯（Liz Truss）今天將在倫敦金融城市長官邸（Mansion House）的復活節晚宴發表演說。根據英國外交部事先提供的資料，她將呼籲盟友強化軍事防禦和經濟安全合作、加強支援烏克蘭和制裁俄羅斯，並重新檢視全球安全策略和架構，「從烏克蘭事件學到教訓」。
她主張，「地緣政治回來了」，並提醒自由世界反制侵略者必須「貫徹始終」，烏克蘭的命運依然「懸而未決」。
值得注意的是，除了呼籲北大西洋公約組織（NATO）維持門戶開放政策，特拉斯也主張北約應採取更為「面向全球」的開放態度，強化與太平洋區域夥伴的互動。
俄羅斯2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典國內支持加入北約的聲浪高漲，兩國可望在5月同時申請加入。
特拉斯指出，北約所有成員國都應擴大投資防衛事務、改變過去數十年投資不足的情況，「國內生產毛額（GDP）2%應該是下限，而不是上限」。
她呼籲結合「硬實力」及經濟安全，重新打造全球安全架構，「我們必須誠實面對：既有的旨在確保和平繁榮的安全架構並未保住烏克蘭」。
俄烏戰爭爆發至今，儘管烏克蘭多次要求支援戰車、戰機和其他重型軍備，北約各國仍多提供烏克蘭輕型、防禦型武器以及各式零組件，以避免戰事升高擴大。
外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等俄羅斯政府官員近日加強抨擊西方藉烏克蘭之手攻擊俄羅斯、大打「代理人戰爭」。拉夫羅夫宣稱，好戰的西方讓第三次世界大戰的威脅步步進逼。
俄羅斯外交部今天宣布制裁英國國會下議院287名議員，包括議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），以回應英國政府3月中旬制裁俄羅斯國會下議院近400名議員。遭制裁的英國議員將不得入境俄羅斯。
俄羅斯外交部表示，相關議員積極推動「反俄」制裁、毫無根據地煽動英國國內的「仇俄歇斯底里情緒」。
英國是最早提供烏克蘭致命武器的國家之一，至今已支援超過5000枚反戰車和防空飛彈，軍援品項和數量持續增加，且不再嚴格區分「防禦型」和「攻擊型」武器。
俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）後，英國在「軌道行動」（Operation Orbital）框架下，在今年俄烏戰爭爆發前陸續訓練超過2萬2000名烏克蘭軍事人員，近期更有一批烏克蘭武裝部隊成員抵達英國接受軍事訓練、學習操作新型武器。
英國也率先透過貿易政策提供烏克蘭經濟援助。國際貿易部25日宣布，將對進口自烏克蘭的所有貨品免徵關稅並取消所有進口配額。根據國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）對國會的書面聲明，在既有雙邊自由貿易框架下，部分烏克蘭貨品原本仍需被徵收平均高達22%的關稅。
2020年10月，英國和烏克蘭簽署「政治、自由貿易和戰略夥伴協議」，是英國脫歐後與新興市場簽訂的第一份協議。今年2月中旬，英國與烏克蘭和波蘭組成三方安全合作聯盟，當時並發表聲明強調，沒有任何一個國家有權視歐洲任一部分為其勢力範圍。（編輯：劉學源）1110427