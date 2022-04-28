蔡畹鎣確診　意外促成「侯、朱」家軍合體站路口助陣

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蔡畹鎣說，隨著疫情的緊張，她和團隊都有自己做快篩，確定陰性後才會出門，也做了該有的防範；26日晚間的快篩結果是陰性，27日上午行程結束後回家，有點流鼻水，便再做了一次快篩，發現是陽性後，馬上前往篩檢站進行PCR檢測，晚上收到通知，「確定確診。」
蔡畹鎣強調，「疫情不會打敗我，只會使更我堅強、更努力、也會更認真，繼續堅持，做對的事！」她會很快恢復、很快和大家在一起！現在她需要各位朋友的支持，請大家在這段期間成為我最強大的助選團，5月2日至5月4日的國民黨初選民調，接到電話請唯一支持「蔡畹ㄨㄢˇ鎣ㄖㄨㄥˊ」！
爭取三重、蘆洲區議員提名的吳訓孝，26日與蔡畹鎣同台參加YouTube節目，依規定居隔3+4；新北4民四缺二的情況下，「侯家軍」參選新莊區議員的戴湘儀、爭取土城樹林三鶯區議員提名的呂家愷，及「朱家軍」爭取桃園市議員提名的凌濤，28日將當「蔡畹鎣替身」，上陣站路口跟新店區的民眾打招呼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。