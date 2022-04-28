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蔡畹鎣確診　意外促成「侯、朱」家軍合體站路口助陣

▲爭取國民黨新北市第九選區議員提名的「侯家軍」蔡畹鎣，27日晚間在臉書PO文指出「我確診了！」（圖／記者陳志仁攝）
▲爭取國民黨新北市第九選區議員提名的「侯家軍」蔡畹鎣，27日晚間在臉書PO文指出「我確診了！」（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-28 00:13:122022-04-28 00:20:56

「我確診了！」爭取國民黨新北市第九選區議員提名的「侯家軍」蔡畹鎣，27日晚間在臉書PO文指出，就在剛剛PCR結果出爐，CT值16.9，不好意思，讓所有關心我的好朋友擔心了。

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蔡畹鎣表示，要向大家抱歉，會有一段時間，暫時不能和大家見面、問好，或是像以前站在公園裡聊上幾句，這是過去好長一段時間，她的日常，雖然遺憾，但請大家放心，她的團隊和她會利用不同方式，把握初選前的最後時間，努力衝刺！也會在IG與臉書輪流直播，分享她的近況。

蔡畹鎣說，隨著疫情的緊張，她和團隊都有自己做快篩，確定陰性後才會出門，也做了該有的防範；26日晚間的快篩結果是陰性，27日上午行程結束後回家，有點流鼻水，便再做了一次快篩，發現是陽性後，馬上前往篩檢站進行PCR檢測，晚上收到通知，「確定確診。」

蔡畹鎣強調，「疫情不會打敗我，只會使更我堅強、更努力、也會更認真，繼續堅持，做對的事！」她會很快恢復、很快和大家在一起！現在她需要各位朋友的支持，請大家在這段期間成為我最強大的助選團，5月2日至5月4日的國民黨初選民調，接到電話請唯一支持「蔡畹ㄨㄢˇ鎣ㄖㄨㄥˊ」！

爭取三重、蘆洲區議員提名的吳訓孝，26日與蔡畹鎣同台參加YouTube節目，依規定居隔3+4；新北4民四缺二的情況下，「侯家軍」參選新莊區議員的戴湘儀、爭取土城樹林三鶯區議員提名的呂家愷，及「朱家軍」爭取桃園市議員提名的凌濤，28日將當「蔡畹鎣替身」，上陣站路口跟新店區的民眾打招呼。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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