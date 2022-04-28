COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

日相岸田文雄4月30日訪越南　俄烏戰爭成焦點

▲日本首相岸田文雄將於4月30日、5月1日造訪越南。外界認為岸田這次出訪東南亞與歐洲，俄烏戰爭將是重要議題。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄將於4月30日、5月1日造訪越南。外界認為岸田這次出訪東南亞與歐洲，俄烏戰爭將是重要議題。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-28 06:12:24

（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南外交部宣布，應越南總理范明正（Pham Minh Chinh）邀請，日本首相岸田文雄將於4月30日、5月1日造訪越南。外界認為岸田這次出訪東南亞與歐洲，俄烏戰爭將是重要議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南外交部27日晚間宣布岸田文雄即將到訪越南的訊息。越通社（VNA）報導，這是岸田文雄出訪東南亞與歐洲的一環，他將訪問印尼、越南、泰國、義大利和英國，期間與各國領袖對談，並於5月6日結束為期8天的訪問。

日媒先前分析，日本與嚴厲制裁俄羅斯的歐美國家合作，並希望東南亞加入制裁俄國的行列，然而東南亞不少國家跟俄羅斯之間關係密切，例如在東南亞國家協會（ASEAN）中，社會主義國家越南與寮國就跟俄羅斯的關係深厚。

聯合國大會4月7日針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果以93票贊成、24票反對、58票棄權通過。越南跟寮國都反對這項決議。

分析指出，由於東南亞國家對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的表態很慎重，要建立日本所想像的「對俄包圍網」並非易事。

網路媒體越南快訊（VnExpress）回顧越日雙邊關係指出，岸田文雄另一身分是日越友好議員聯盟秘書長。

越南與日本於1973年建立外交關係，雙邊關係於2014年提升為「廣泛戰略夥伴」。

日本是越南最大的「政府開發援助」（ODA）供應國，也是越南第3大入境旅客來源國、越南的第4大貿易夥伴。

越日雙邊貿易額在2021年達到427億美元，日本投資越南累計總額為644億美元，僅次於韓國與新加坡。

岸田文雄2021年10月4日出任首相後，范明正於當年11月下旬訪問日本，成為岸田文雄上任後接待的第一位外國領袖。（編輯：陳彥鈞）1110428

澤倫斯基獲印尼邀請參加G20峰會　可能與蒲亭同台

立陶宛外長訪印度　連結歐洲和印太區域安全合作

以牙還牙　俄羅斯宣布驅逐駐莫科8名日本外交官

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀