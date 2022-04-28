一帶一路惹禍！巴國孔子學院遭襲　北京要兇手付代價

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分析認為，由於當地有許多隸屬「一帶一路」的大型基礎設施計畫，分離主義者相信，利潤豐厚的採礦和能源計畫，並沒有讓當地人得到好處，反而只有利於中方，因此在俾路支省等地，中國的相關目標經常遭到類似的恐怖襲擊。
據了解，這已經是巴基斯坦過去10個月來，第3起針對中國人的恐怖攻擊。去年7月在西北部，一處中方負責興建的水電站，也是有搭載中國工人的通勤車輛，在前往施工現場時，遭自殺炸彈攻擊而翻覆谷底，車上的中國工人9死28傷；隔不到1個月，又有一批搭載多名中國工程師的車隊，在西南部瓜達爾港遭遇自殺炸彈攻擊，造成1名中國公民受傷，多名當地兒童死亡。
中國外交部發言人汪文彬27日表示，恐怖主義是全人類公敵，中國人的血不會白流，中方堅定支持巴方反恐努力，2國將一起全力追兇，讓幕後黑手受到正義嚴懲，付出沈重代價。
汪文斌強調，這是一起蓄意預謀、針對中國公民的自殺式恐怖襲擊事件，恐怖分子目標直接指向教師這一人類文明的傳承者和文化交流的促進者，性質十分惡劣，行徑令人髮指，中方對此表示強烈譴責和極大憤慨。
汪文斌並宣稱，中國政府始終高度重視海外中國公民和機構安全，襲擊事件發生後，中國外交部和駐巴使領館按照中國外交部長王毅要求，第一時間啟動應急機制，派員趕赴現場處置，也要求巴方全力做好救治和善後工作，立即徹查此事，緝拿兇手，並依法嚴懲，絕不讓此類事件再次發生，破壞中巴友誼與合作。