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魔神仔帶走？女爬虎頭山失蹤竟連走4天到新莊　神情恍惚

▲桃園一位婦人去爬虎頭山後音訊全無，急得家屬報警尋人，最後發現婦人竟神情恍惚、獨自連走4天從虎頭山走到新莊。（示意圖／翻攝自虎頭山環保公園臉書）
▲桃園一位婦人去爬虎頭山後音訊全無，急得家屬報警尋人，最後發現婦人竟神情恍惚、獨自連走4天從虎頭山走到新莊。（示意圖／翻攝自虎頭山環保公園臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 07:11:42

桃園發生一起離奇事故，一位郭姓婦人23日上午獨自去爬虎頭山，不料之後音訊全無，讓家屬急得報警求助。而警方調閱周圍監視器後，發現郭女神情恍惚，一人不斷步行往北，從虎頭山走到新莊，接著又走到樹林，最後再走回新莊，最終於27日凌晨被警方在新莊中正路尋獲，只是郭女為何不與家人聯絡，獨自步行連走4天，仍待進一步釐清。

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據了解，警方成立專案小組尋人後，調閱虎頭山周圍監視器，發現郭女往新莊步行，之後警方靠著大量搜尋監視器畫面，成功拼湊出郭女行蹤，但詭異的是郭女從虎頭山一路獨自步行往北，先走到桃園龜山，接著走到新莊區中正路，然後走到樹林區大安路，接著又走回新莊區中正路。

警方從監視器掌握到郭女位置後，立即聯絡在附近的巡邏員警前往查看，果然發現郭女呆坐在路邊，趕緊將她帶回派出所休息，並通知家屬。郭女與女兒在派出所團聚，女兒順利找回母親，不禁當場高興落淚，母女相擁哭泣。

只是郭女神情恍惚，在監視器畫面中獨自一人不斷行走，走了4天從虎頭山走到新莊，繞了個圈去三重最後還是走回新莊，沿路上如何解決吃喝問題，以及為何不與家人聯絡，獨自步行連走4天，目前仍不得而知。（編輯：倪浩軒）

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