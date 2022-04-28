美眾院通過助台恢復「世衛觀察員」法案！將送拜登簽署
世界衛生大會（WHA）將在5月22日至5月28日召開，美國眾議院現以壓倒性票數通過法案，協助台灣重獲觀察員身分，由於法案去年8月已獲參議院通過，預計接下來將送交總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。
根據《路透社》報導，美國眾議院當地時間27日，以425票對0票、一致通過（unanimously passed）該法案，指示國務卿制定戰略，以恢復台灣在世衛大會的觀察員地位。由於法案已在去年8月獲參議院通過，因此將直接送交白宮，國會助理表示，預料拜登將簽署立法。
報導提到，由於北京反對，台灣被排除在世界衛生組織（World Health Organization，WHO）等大多數全球組織以外，只因北京認為台灣是它的一部分，而非一個主權獨立的國家。
台灣過去曾以「中華台北」的名稱，以觀察員身分參加WHA，但在2017年被剝奪這一地位。美國民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）表示，台灣對新冠疫情的因應值得全球學習，並在國際間分享抗疫的專業知識和防護設備。
此外，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，出於對北京可能採取類似行動的考量，台灣的警戒級別也跟著上升，類似的關切有助於推動美國支持台灣，例如增加台灣在世衛等國際組織的參與。