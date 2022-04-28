COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美眾院通過助台恢復「世衛觀察員」法案！將送拜登簽署

▲美國眾議院以壓倒性票數通過法案，欲協助台灣重獲世衛大會觀察員身分。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院以壓倒性票數通過法案，欲協助台灣重獲世衛大會觀察員身分。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-28 07:45:13

世界衛生大會（WHA）將在5月22日至5月28日召開，美國眾議院現以壓倒性票數通過法案，協助台灣重獲觀察員身分，由於法案去年8月已獲參議院通過，預計接下來將送交總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，美國眾議院當地時間27日，以425票對0票、一致通過（unanimously passed）該法案，指示國務卿制定戰略，以恢復台灣在世衛大會的觀察員地位。由於法案已在去年8月獲參議院通過，因此將直接送交白宮，國會助理表示，預料拜登將簽署立法。

報導提到，由於北京反對，台灣被排除在世界衛生組織（World Health Organization，WHO）等大多數全球組織以外，只因北京認為台灣是它的一部分，而非一個主權獨立的國家。

台灣過去曾以「中華台北」的名稱，以觀察員身分參加WHA，但在2017年被剝奪這一地位。美國民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）表示，台灣對新冠疫情的因應值得全球學習，並在國際間分享抗疫的專業知識和防護設備。

此外，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，出於對北京可能採取類似行動的考量，台灣的警戒級別也跟著上升，類似的關切有助於推動美國支持台灣，例如增加台灣在世衛等國際組織的參與。

蒲亭欲「閃電回擊」插手烏克蘭者　鐵粉：賞枚飛彈給英國

一帶一路惹禍！巴國孔子學院遭襲　北京要兇手付代價

指控西方策劃！蒲亭：聯邦安全局破獲殺害親政府者的陰謀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀