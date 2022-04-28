王少偉確診4天仍沒收到通知簡訊！喊話求救：我需要幫助
藝人王少偉於24日時透露自己確診，將在家隔離閉關，當時王少偉強調自己沒有任何不適，之後陸續分享生活點滴，看起來心情平靜。不過王少偉昨（27）日深夜又在IG的限時動態發文，表示自己確診4天了還沒收到相關單位任何簡訊，不禁大喊「I need help！」
王少偉轉發歌手呂士軒收到隔離通知的動態，疑惑表示「是不是要收到這簡訊，關懷單位才會給你防疫包，及協助居隔？我已經4天了，還是沒有收到任何簡訊？有其他確診朋友是醬（這樣）嗎？I need help！」更在文末標註衛生局。
王少偉因為沒收到通知心裡緊張，事實上，根據昨天衛福部長陳時中在防疫記者會上公佈的1922常見問題Q&A，已經接獲確診但卻沒收到衛生單位通知，確實是許多民眾常有的問題，對此，陳時中解答，此時請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知，在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。
由於近期確診人數激增，各地公衛人員的作業量也跟著大大提高，有時難免會遇到時間上有所落差的情況。另外假如確診者在家出現呼吸困難等症狀，則應立即聯繫119或衛生局，並可請同住親友接送或自行前往就醫（編輯：倪浩軒）