基隆婦確診在家病逝！女兒痛心 衛生局曝醫院未收治原因
基隆市一名陳姓女子在本月22日確診，23日發燒送醫打點滴後，被請回家隔離觀察，結果24日就在家中病逝。陳女的女兒對此十分痛心，在「基隆人」社團發文懊悔表示，曾安慰媽媽染疫只是「比較嚴重的感冒...我後來想想自己怎麼那麼天真」。而醫院為何沒有收治陳女，基隆市衛生局長吳澤誠回應表示，醫療量能足夠，是否收治是醫院專業判斷。
陳女家屬在家病逝後家屬十分難過，陳女女兒透露自己用視訊引魂，引了7～8次才成功。對自己曾安撫染疫的媽媽「只是比較嚴重的感冒，多喝水、多休息、正確吃藥、保持心情放鬆」，陳女女兒也懊悔直言，「後來想想自已怎麼那麼天真」，更感慨「上天讓我24歲就經歷這些，我真的還沒有準備好」。
據了解，陳女20日開始出現身體不適，隔天自行前往診所快篩，21日就因發燒送醫急診，並進行PCR採檢，22日被通知確診。23日再因高燒不退送醫急診，結果打了點滴退燒後被請回家觀察，24日就在家中病死。
陳女的女兒表示，「確診後的第一天，媽媽也想入院治療，但醫院不收」，而23日去醫院打點滴後又被請回家，讓家屬不禁十分遺憾，陳女的女兒表示，「其實我們不怪誰，願意幫助我們的人我們要心存感激，無法幫助我們的人我們也要體諒對方的無能為力」。
而醫院為何沒有收治陳女，基隆市衛生局長吳澤誠表示，基隆專責病床目前已收治83床，總計有147床，醫療量能足夠，未收治是醫師醫療的專業判斷。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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