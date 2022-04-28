台股漲近百點後回落盤下 台積熄火、聯電與聯發科回神
美股昨（27）日漲跌互見，台北股市今（28）日開盤漲47.37點，加權股價指數以16350.72點開出，早盤一度漲近百點，來到16400點，但隨後又來到盤下。其中金融股承壓，權值股台積電早盤紅翻黑，跌2元，來到525元。聯電跌深反彈，漲2.8元，來到47.2元。聯發科也回神漲3%。而今日盤面焦點為IC設計、化工農概與食品股。
美股道瓊指數27日上漲61.75點，或0.19%，收33301.93點；那斯達克指數下跌1.81點，或0.01%，收12488.93點；標普500指數上漲8.76點，或0.21%，收4183.96點；費城半導體指數下跌14.2 點，或0.49%，收2894.9點。
台北股市今（28）日開盤漲47.37點，加權股價指數以16350.72點開出，早盤一度漲近百點，來到16400點，但隨後又來到盤下。權值股台積電早盤紅翻黑，跌2元，來到525元。聯電跌深反彈，漲2.8元，來到47.2元。世界先進與力積電也回神漲3%。聯發科同樣漲多，漲26元，來到834元附近。大立光漲逾1%。和碩偏弱，早盤跌逾1%
今天盤面焦點有IC設計，部分個股紅通通，像是矽統、連宇、聯詠、聚積、力旺、重鵬、譜瑞漲1到5%。化工農概股不俗，惠光飆漲停，東鹼漲8%，興農、台肥漲4到5%，永光、和益漲2%。至於食品類股也表現亮眼，福壽、台榮、愛之味漲5到8%之間，環泰與泰山漲3到4%。不鏽鋼族群同樣走高，唐榮、華新、新鋼漲2到5%。