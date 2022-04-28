動滋券延長使用、再加碼 5/31前用完再多200元
教育部推出的動滋券2.0因僅能用於「做運動、看比賽」，無法購買運動設備及用品，使用率低。對此，教育部次長、體育署代理署長林騰蛟今（28）日在立法院受訪宣布，原定使用期限至6月30日截止，規劃延長2個月至8月31日，並規劃中籤民眾在5月31日前使用完畢，再加碼200元，以提高使用率。
林騰蛟指出，動滋券2.0總經費10億元，提供面額500元、共200萬張，供民眾抽籤使用，目前共領券152萬張，領用率為76%、使用率為46%，實際抵用金額為3億3000元，教育部已透過各管道，通知中籤者盡速「做運動、看比賽」，並考慮疫情，以及7、8月暑假期間更方便民眾與學生使用，預計將動滋券2.0使用期限延長至8月31日，同時規劃中籤者若在5月31日前使用完畢，再加碼200元，以提高使用率。
另外，林騰蛟表示，職業賽事、企業聯賽、學生賽事等，賽前會送相關防疫計畫送指揮中心，再讓體育署核備，會因應「居家隔離3+4」等最新防疫規範，進行滾動修正與調整。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。