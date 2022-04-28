陳明真攜雙胞胎赴美打疫苗！投3千萬保險　揭唯一副作用

55歲美魔女陳明真歷經千辛萬苦，以47歲高齡產下一對雙胞胎，對愛子相當保護，面對台灣疫情快速蔓延，兒童施打疫苗政策多變，她決定不等了，和製作人老公季忠平帶著7歲兒子們赴美打疫苗，並以親身經驗給大眾意見，「打針前先吃兒童劑量的止痛退燒藥，注射後多喝水，小孩除了手臂微酸疼外，一切都很好」。





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▲陳明真帶著雙胞胎兒子赴美施打兒童疫苗。（圖／翻攝自陳明真FB）

▲陳明真透露小孩打兒童疫苗沒有太大副作用。（圖／翻攝陳明真FB）

陳明真接受《蘋果新聞網》訪問，表示兒子是早產兒，肺部發育較弱，為了健康著想，儘管過程複雜，仍決定先為孩子請假，赴洛杉磯施打Pfizer（輝瑞）幼兒肺炎疫苗，除事先一家人進行PCR檢測，備妥各式表格之外，還為雙胞胎兒投保1,700美元的醫療保單，擁有100萬美元（約2,940萬元台幣）的保障。





她說兒子接種疫苗後，僅手臂稍有痠痛，沒有太大副作用，比較特別的後遺症是食量變大，一人吃掉半隻烤雞。季忠平則透露，此次舉家赴美屬於跨境移動，染疫風險增高，擔憂家人會擔心，索性先斬後奏先飛到美國，高齡的媽媽看到孫子打完疫苗後活蹦亂跳才放下心來。





▲陳明真花了300多種進行試管才獲得一對雙胞胎兒子。（圖／翻攝陳明真FB）

這次赴美，陳明真夫婦決心要讓孩子擁有充足防護力，間隔足夠日期後，會再讓兒子接種第二劑疫苗，為了不荒廢課業，除了學校線上視訊課程外，也會安排美語、游泳課程，預計在當地停留80天後再回到台灣。



