EMU3000列車投入營運 台鐵6月底調整464班次時刻
台鐵安全改革持續受到社會各界關注，交通部也在去（2021）年持續到貨新購列車並投入營運，台鐵今（28）日宣布，隨著新列車上線，將自6月29日進行時刻調整，本次共計調整464列次，其中變動在5分鐘以上的班次共有239列次。
台鐵宣布，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，為提升服務品質，自6月29日起進行時刻調整，包含EMU3000型城際列車將替駛樹林—台東間普悠瑪4列次、台中—台東間自強號2列次，及台南—花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。
新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次及，台中—台東間372次、373次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。
另外，潮州—花蓮間561次562次，及七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。而高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次，改善空氣品質。
台鐵表示，本次共計調整464列次，其中變動在5分鐘以上班次計239列次，相關列車車次、時刻，民眾自5月2日起可參閱台鐵網站及各車站公告。