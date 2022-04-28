不幫領8888元包裹就跳河　男網友報警拆穿新詐騙伎倆

高雄市一名溫姓男子在網路結識一名女網友小雅，雙方雖從未見過面，但是女網友屢屢秀出自己的網美照片，並時常噓寒問暖，讓男子甚是喜歡，透過網路聊天的方式建立情感，兩人也以夫妻相稱。對方見時機成熟，要求男子幫忙到超商領取包裹並代墊 8888 元款項，溫男因有所遲疑，小雅便以跳愛河尋短相逼。溫男無奈報警協尋女子下落，鼓山分局龍華所長許志萍表示，經警抽絲剝繭了解事發經過後，溫男才發現原來是詐騙伎倆。





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▲溫姓男子在網路結識一名女網友小雅，雙方雖從未見過面，但是女網友屢屢秀出自己的網美照片。（圖/記者郭凱杰翻攝）

鼓山分局於 26 日下午 3 點 23 分獲報，鼓山區河西一路有女子要跳河，轄區龍華所及鼓山所分別派員到場找尋，但沿著愛河畔卻都沒有看見任何異狀。報案的溫姓男子 (25 歲 ) 與友人隨後到場，表示接到女網友的訊息表示要跳河自殺，已經在愛河沿線找了好久，又聯繫不上才會報警協助。





▲鼓山分局龍華所長許志萍表示，經警抽絲剝繭了解事發經過後，溫男才發現原來是詐騙伎倆。（圖／記者郭凱杰翻攝）

許志萍表示，溫男在 4 月初透過網路認識了一名自稱「小雅」的女子，兩人透過 通訊軟體 互相取暖、相談甚歡，感情迅速加溫，近日來甚至以「老公」、「老婆」互稱。當天接到女網友的訊息，要求溫男幫忙到超商提領要價新臺幣 8888 元的包裹，溫男追問原因時，「小雅」立即以死相逼，宣稱要跳愛河尋短，員警察看手機訊息發現對方所顯示的畫面並非在愛河，疑似在網路截取西子灣鄰近高雄港的圖像，戳破對方謊言，並叮嚀溫男千萬別上當。



