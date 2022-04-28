疫情燒產險陷財務危機？金管會：過去財務不錯應可因應
國內本土確診人數恐將破萬，今年至4月25日防疫保單理賠金額已近8億元，預估隨著確診及隔離人數爆增，理賠金額也會直線上升。由於泰國也因疫情加劇，申請防疫險理賠人數大增，甚至傳有人因此故意染疫，造成2家保險公司破產倒閉，外界也擔心台灣產險公司的財務狀況。對此，金管會保險局長施瓊華今（28）日受訪時表示，產險公司過去幾年淨值比及資本適足率（RBC）都很高，過去財務都還不錯，應有助於他們因應未來疫情變化。
根據泰國媒體報導，泰國多家保險公司在新冠肺炎疫情剛爆發時，紛紛推出防疫保單，而且1張保費僅500泰銖，確診可理賠15萬泰銖，但保險公司萬萬沒有想到疫情擴散太快，甚至有人為領取保險金而故意染疫，已有兩家保險公司因損失慘重宣布破產，目前將由泰國保險監理委員會負責賠償，近日更有超過2000人徹夜排隊， 就為領取防疫險保險金。
國內保險公司近來也因國內本土疫情擴散，防疫保單銷售爆大量，在風險胃納量超過負荷下，業者紛紛下架防疫保單，也引發理賠及續保爭議，而隨著確診及隔離人數飆升，至4月25日理賠金額已近8億元，預估還會持續增加，市場也擔憂國內保險公司的財務狀況，更怕步上泰國後塵？
對此，金管會主委黃天牧強調，金管會會密切注意產險公司財務狀況。保險局長施瓊華也表示，主要是現在防疫政策調整且疫情有變化，保險公司所賣的防疫保單是一年期的，金管會也在注意未來理賠情形，但現在理賠數字還沒出來，很難說未來會有很高的理賠趨勢，金管會將密切關注。
不過，施瓊華也提到，產險公司過去幾年淨值比與RBC都很高，過去幾年財務都還不錯，這部份應該對於他們因應未來疫情有幫助。另外，疫情會變化，未來是否確診數會有改變也不一定，金管會仍會觀察發展情形。
至於國內防疫政策轉向以擴大篩檢取代隔離政策，引起保戶關注隔離就理賠的防疫保單，居家隔離到底賠不賠？對此，黃天牧說這要看個案契約而定。