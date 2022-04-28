Instagram短影音Reels正式在台灣上線 5大創意工具亮相
TikTok帶動了短影音風潮，更讓TikTok被稱之為「20歲以下年輕人的秘密樂園」。不讓TikTok專美於前，Instagram 短影音Reels正式在台灣上線，透過轉場、音樂、濾鏡、特效等剪輯元素，讓用戶打造15～60秒短片，未來將在台灣掀起另一波短影音大戰。
在全球推出後，Reels 成為 Meta 旗下所有服務中成長最快的內容形式，涵蓋潮流風格、生活娛樂、毛孩互動、運動休閒、親子交流、精品時尚、保養美妝等面向。台灣的創作者生態系長期蓬勃發展，Reels 正式在台推出後，將為所有創作者提供自由發揮創意、展現真實自我的全新舞台。未來，Instagram 也將持續為創作者探索透過 Reels 創造收益的可能性，讓社群豐沛的創意能量，持續壯大創作者經濟。
台灣民眾只要開啟 Instagram 相機，即可直接在 Reels 上拍攝或上傳短片，創作者可透過變速、加入特效與濾鏡等增添視覺衝擊效果，以簡單上手的編輯、剪輯等創作影片功能，打造充滿創意的風格短片，讓口袋中的手機成為移動攝影棚。
Reels 的創意工具包含：
音訊：從 Instagram 音樂庫選擇音樂，為 Reels 增加趣味
長度：選擇15秒、30秒或60秒的長度上限，記錄生活樂趣
速度：為整段影片或指定段落加快或放慢速度，豐富視覺效果
特效：選擇特效創作 Reels，多段影片可使用不同 AR 濾鏡，為創意加分
計時器：開啟後無須長按錄影鍵，釋放雙手讓運鏡更靈活，更盡情表現自我
為了增加在 Facebook 與 Instagram上聽覺的感官享受，Meta 也同步宣布正式在台推出「音樂」功能，讓大家可透過音樂庫中的歌曲，增加社群間的連結。只要在限時動態中選擇「音樂」的貼紙，就可在「為你推薦」中探索音樂，或可透過「瀏覽」自由選擇不同曲風，也可藉由「搜尋」的功能，找到指定的音樂。