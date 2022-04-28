因「嗯哼」聲今北上應訊　顏寬恆譏周玉蔻談造謠抹黑

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顏解釋，他自製的影片，內容是在澄清在選舉期間，數個電視台、7個政論節目，每天10幾個小時對自己的造謠抹黑，但是周玉蔻對號入座，把別人的澄清說成是對她的抹黑，說個笑話「周玉蔻談造謠抹黑」。
由於檢察官傳喚顏寬恆28日到庭應訊，結果被周玉蔻質疑，怎會選在她居家隔離時？顏寬恆毫不留情指出，這個世界不是圍著周玉蔻一個人轉，今天開庭的日子、時間也都是地檢署訂的，那我可不可以質疑周玉蔻女士在開庭時間居家隔離不願意出庭，這是不是也是她刻意安排、不願意面對來逃避顏寬恆？
對於檢察官之前有開過偵查庭，但當時顏寬恆也因身體狀況未到庭遭周玉蔻質疑。對此，顏寬恆表示，所以每個人都有身體不舒服的情況，那今天周玉蔻也是同案被告，我也勸她要好保重身體，那下次記得要出庭，不然同案被告也會被拘提。
有媒體詢問，父親顏清標連任鎮瀾宮董事長，往後也不再參與政治、選舉？顏寬恆說，父親的說法已經跟媒體公布，他就不再細述，但父親身為鎮瀾宮董事長，希望繼續把鎮瀾宮事務做一個更好的服務，宗教歸宗教，政治歸政治。
據了解，在周玉蔻告發顏寬恆後，顏寬恆也同樣針對周玉蔻屢次在臉書公布確診人數，甚至搶先在疫情指揮中心公布的行為，提告涉犯《傳染病防治法》，另也反控周玉蔻將他妖魔化部分涉嫌妨害名譽。
顏寬恆辦公室發言人張禹宣表示，顏寬恆今天也是作為告發人的身分出庭。對此，周玉蔻在臉書發文表示，相信檢察官會秉公依法處理。
台中市第2選區立委補選期間，顏寬恆因拍攝競選廣告，因背景音及影像剪進周玉蔻的肖像及「嗯哼」聲，結果遭周玉蔻提告涉嫌違反著作權法、妨害名譽。台北地檢署28日分別以被告、告訴人身分，傳喚顏、周2人，不過，周玉蔻居家隔離，未到。