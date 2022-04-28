華視新聞字幕門　國民黨團要求NCC主委陳耀祥請辭

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪孟楷指出，朝野委員都認為NCC是獨立機關，不應該有雙重標準，相對於北檢現在要以違反災防法偵辦，監察院也要啟動調查，陳耀祥周一於立院教育文化委員為卻表示不嚴重，「怎麼就只有你覺得不嚴重？」還沒開會，主委就先下指導棋，表態不嚴重到撤照，幫華視設了停損點。
陳耀祥回應，當時媒體是詢問是否會撤照，嚴不嚴重的程度有調查之別，就算是2020年中天也是換照失敗而非撤照，而對於事後處置，並不是自己說了算，要尊重每個委員的意見，事實要調查清楚，目前還在進行當中。
洪孟楷繼續質疑，目前52台上架約4成，有一些系統台送的是台視，現在又傳出有九家系統台要送台視，「中天下架快兩年，6成持續空頻？到底是在虛位以待給誰啊？」陳耀祥則說明，新聞台非常多元多樣，到底要由誰入主是由委員會討論，針對涉有違法的案件，將請該媒體建置的自律倫理委員會調查後，做成調查報告送NCC審議。
立委劉世芳則指出，雖然華視此次事件可採一案一罰，但NCC過去對新聞媒體的相關懲處都是發文加強改進，社會上所有人都無法接受華視出現這樣的訊息，難道沒有引起很多社會上的疑慮和不安嗎？如果輕輕放過，那麼朝野立委絕對無法接受。
陳耀祥表示，由於行政流規範，要召開會議、送委員會，一個個案違規慎查最快要3至6個月才有結果，不過的確這次的事件對於整體社會影響甚大，NCC會儘速處理。
而立委李昆澤則針對華視使用僑委會標案預算製播新聞內容進行質詢，目前看來，華視當然是有違反預算法62條之一的嫌疑，但對於相關揭示的規範，NCC好像沒有明確的規範？陳耀祥說，第一個是明顯可辨識，還要符合比例原則等，由於媒體包含新聞、廣播、紙媒等不同樣態，會藉由此次機會邀請廣告學者專家，如果從政府的資訊揭露上，應該要有多大的比例或多長的時間，都可以此次標準做判定。