家用快篩劑實名制開賣 新北市藥師公會提醒轉賣恐觸法
家用快篩劑實名制開賣的首日，新北市長侯友宜今（28）日前往板橋區的欣民藥局，瞭解居家照護送藥的流程，並關心藥局前排隊購買快篩實名制的民眾；首位排隊的洪小姐說，因為家裡已經沒有快篩劑，因此今日早上6點多就來排隊購買。
新北市藥師公會理事長許有杉指出，這批實名制的家用快篩劑，外觀印有「政府專用」的標章，也提醒民眾請勿將快篩的試劑轉賣，否則恐會涉及醫療上的罰則；此外，面對這波疫情迅速的擴散，新北市藥師公會也將與市府協作，持續優化流程，以有溫度的專業服務，守護市民的健康，為防疫盡一份力。
侯友宜強調，Omicron的傳播快速，市府應變調整防疫的政策，讓居家照護快速的上線，輕症及無症狀者在家即可受到完善的醫療照護，從醫師視訊看診、開處方，再透過新北市藥師公會媒合社區藥局調劑並送藥到府，目前共285間社區藥局、362位藥事人員加入行列，已提供超過800件居家送藥及用藥諮詢的服務，兼顧隔離在家民眾的用藥品質與安全。
侯友宜特別感謝投入居家送藥及快篩實名制販售的藥師與藥劑生們，在繁忙的藥局的業務裡，願意投入防疫工作，身著隔離衣在街頭巷尾為居家照護的民眾送藥到宅，又需安撫實名制排隊民眾的情緒；社區藥局是陪伴鄰里的好厝邊，新北市有892家藥局配合快篩實名制販售，發揮社區藥局公衛助手的功能，在防疫扮演不可或缺角色。
※【NOWnews 今日新聞
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