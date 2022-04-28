影／快篩實名制首日狀況多！藥師：回到發口罩惡夢

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健保署家用快篩試劑實名制系統今上午7時開放後，系統發生大當機，健保署回應，上午8時30分，因大量民眾購買導致系統壅塞，已緊急關閉同主機運作的院所上傳影像檢核作業，系統於8時45分恢復正常運作。不過根據藥師實測，直至10時許，系統仍然不穩定，還是數度有當機情形，需不斷重整頁面。
每間藥局每天可販售78人份快篩，根據健保署統計，截自今上午11時，全台已售出19萬9705份快篩試劑，《NOWnews今日新聞》記者實際走訪地方藥局，有藥局10時開賣，9時30分先發放號碼牌，在3分鐘內就全數發放完畢。
對此，廖仁睦相信，若有更多快篩試劑，政府也會撥發更多數量，現在大家也只能共體時艱，還請民眾體諒。他也透露，因為先前配合口罩實名制，藥局販售口罩一年多駕輕就熟，「我們的人都已經被準備一年多了」，快篩實名制可比照口罩實名制作業流程，不用額外多做準備，消費者也都知道如何領取。
不過廖仁睦坦言，對社區藥局而言，駕輕就熟不見得是好事，「因為民眾的恐慌和大家的緊張，就像回到先前發口罩的惡夢，大家都不喜歡，也不是民眾的錯」，他解釋，是因為疫情緊繃，大家都很需要快篩，透過實名制快篩，讓大家都有機會能夠購買。
廖仁睦提到，從快篩實名制上路前，每天就都有數百人詢問，即使門口公告快篩已售完，但民眾仍會詢問有無快篩可購買，他笑說，醫事人員也很需要快篩，卻無法與民眾一起排隊，政府也沒有提供，但在疫情緊急當下，大家會互相體諒，能讓民眾安心才是最重要的事情。
民眾翁先生表示，自己上午6時就到藥局外面排隊，手上一份快篩試劑都沒有，今天有幫家人代購，會配合政府政策預備足夠試劑，快篩實名制讓民眾方便購買。
民眾陳小姐提到，家中都無快篩試劑，近日打電話給熟識的藥局也買不到快篩試劑，今日因限制身分證尾數雙號民眾購買，便幫家人代購。她認為，每間藥局回應民眾詢問購買快篩電話已應接不暇，實施快篩實名制跟口罩實名制都是「沒辦法的辦法」，也較為方便民眾買到快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。