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逛IKEA買什麼？內行才懂「員工自留款」　29元小物超好用

▲IKEA收納小物琳瑯滿目，員工大推「自留款」，2元保鮮袋、29元鞋袋都是必買Top 5。（圖／IKEA提供）
▲IKEA收納小物琳瑯滿目，員工大推「自留款」，2元保鮮袋、29元鞋袋都是必買Top 5。（圖／IKEA提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-28 11:39:50

講到收納、家具，台灣民眾第一個先想到的都是IKEA，不過IKEA收納用品這麼多，不常逛的人還真不知該買什麼。IKEA員工公開分享必買Top 5，包括2元保鮮袋、29元鞋袋，都是熱門的員工自留款，讓「收納控」用了身心舒暢。

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1、保鮮袋
有多種尺寸、多種顏色的ISTAD保鮮袋，可說是逛IKEA必放到推車內的人氣商品，50入裝119元，平均單入2塊錢，用來分裝收納食物，很容易維持冰箱整潔，並能延長食材新鮮度，減少氣味混雜，由於材質比市面其他夾鏈袋厚，外出攜帶食物也方便。

▲ISTAD保鮮袋50件裝，119元。（圖／取自IKEA）
▲ISTAD保鮮袋50件裝，119元。（圖／取自IKEA）
2、網籃收納組
在寸土寸金的居住空間，民眾不會放過任何一個可以運用的角落，IKEA員工大推狹長的網籃收納組，可以放在家中的畸零角落，且重量輕巧也便於移動。材質屬於鋼質，由於採用網洞通風設計，要放在潮濕的浴室也可以。

▲JONAXEL網籃收納組合1129元。（圖／取自IKEA）
▲JONAXEL網籃收納組合1129元。（圖／取自IKEA）
3、衣服收納掛袋
每個人都夢想跟電影裡面一樣，有屬於自己偌大的試衣間，衣櫃依顏色款式掛滿一件件上衣。但現實生活中，在有限的居住空間裡，經常是夫妻共用一個大衣櫃，有時還得放小孩衣物。IKEA員工分享可使用掛袋分配衣櫃內的空間，像是有抽屜式設計的掛袋，附有把手的儲物箱方便拉出來，能達到衣物防塵及掉落的功用。可掛在衣櫃或吊衣桿，特別適合收納襪子、內衣等小配件，也方便堆疊，增加收納空間。

▲PLUGGLAND掛袋／3格，399元。（圖／取自IKEA）
▲PLUGGLAND掛袋／3格，399元。（圖／取自IKEA）
4、折疊式掛鉤
蝸居族連門後空間都不能放過，掛鉤幾乎可說是家中必備的收納法寶，包括衣物、外出用品、折疊椅、掃除用品等，都可以掛在牆上不佔空間。IKEA店員首推折疊式掛鉤，鋁質製成也可在潮濕的浴室使用，透過波浪形設計便於懸掛衣架，不使用時也可以收合，視覺上更美觀。

▲KLYKET折疊式掛鉤3件裝，249元。（圖／取自IKEA）
▲KLYKET折疊式掛鉤3件裝，249元。（圖／取自IKEA）
5、鞋袋
鞋子是一般人家裡最大量且佔空間的物品之一，假設一個人有最基本的拖鞋、休閒鞋、運動鞋，一家三口就有9雙鞋起跳，小型鞋櫃放沒幾雙就爆滿。IKEA員工分享收納妙招，與其添購鞋櫃擴大空間，建議比較不常穿的鞋子可買29元鞋袋裝好，放到床底或衣櫃上保存，比較不佔空間、也能妥善保存。外出旅行打包行李時，也能用鞋袋分類擺放物品，不用時可攤平收摺不佔空間。

▲PÄRKLA鞋袋，29元。（圖／取自IKEA）
▲PÄRKLA鞋袋，29元。（圖／取自IKEA）

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