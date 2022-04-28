逛IKEA買什麼？內行才懂「員工自留款」　29元小物超好用

我是廣告 請繼續往下閱讀
有多種尺寸、多種顏色的ISTAD保鮮袋，可說是逛IKEA必放到推車內的人氣商品，50入裝119元，平均單入2塊錢，用來分裝收納食物，很容易維持冰箱整潔，並能延長食材新鮮度，減少氣味混雜，由於材質比市面其他夾鏈袋厚，外出攜帶食物也方便。
2、網籃收納組
在寸土寸金的居住空間，民眾不會放過任何一個可以運用的角落，IKEA員工大推狹長的網籃收納組，可以放在家中的畸零角落，且重量輕巧也便於移動。材質屬於鋼質，由於採用網洞通風設計，要放在潮濕的浴室也可以。
3、衣服收納掛袋
每個人都夢想跟電影裡面一樣，有屬於自己偌大的試衣間，衣櫃依顏色款式掛滿一件件上衣。但現實生活中，在有限的居住空間裡，經常是夫妻共用一個大衣櫃，有時還得放小孩衣物。IKEA員工分享可使用掛袋分配衣櫃內的空間，像是有抽屜式設計的掛袋，附有把手的儲物箱方便拉出來，能達到衣物防塵及掉落的功用。可掛在衣櫃或吊衣桿，特別適合收納襪子、內衣等小配件，也方便堆疊，增加收納空間。
4、折疊式掛鉤
蝸居族連門後空間都不能放過，掛鉤幾乎可說是家中必備的收納法寶，包括衣物、外出用品、折疊椅、掃除用品等，都可以掛在牆上不佔空間。IKEA店員首推折疊式掛鉤，鋁質製成也可在潮濕的浴室使用，透過波浪形設計便於懸掛衣架，不使用時也可以收合，視覺上更美觀。
5、鞋袋
鞋子是一般人家裡最大量且佔空間的物品之一，假設一個人有最基本的拖鞋、休閒鞋、運動鞋，一家三口就有9雙鞋起跳，小型鞋櫃放沒幾雙就爆滿。IKEA員工分享收納妙招，與其添購鞋櫃擴大空間，建議比較不常穿的鞋子可買29元鞋袋裝好，放到床底或衣櫃上保存，比較不佔空間、也能妥善保存。外出旅行打包行李時，也能用鞋袋分類擺放物品，不用時可攤平收摺不佔空間。