快訊／本土＋11353！首度單日破萬例　添2死、境外＋164

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指揮中心指出，今日新增2例本土病例死亡個案(案36928、案40627)，分別為本國籍70多歲男性及60多歲女性，屬重度感染個案，皆未接種COVID-19疫苗。案36928於今年4月18日出現咳嗽、發燒等症狀住院採檢，4月19日確診，具慢性及癌症病史，使用瑞德西韋等藥物及呼吸器治療，於4月22日死亡。案40627於4月19日因接觸者採檢確診，4月20日於家中昏倒緊急送醫，急救無效死亡。
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為80例男性、83例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(3例)，荷蘭及越南(各1例)移入，另159例調查中。入境日介於今年3月9日至4月27日。
指揮中心統計，截至目前國內累計8,309,027例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,218,899例排除)，其中88,446例確診，分別為10,783例境外移入，77,609本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計860例COVID-19死亡病例，其中845例本土，個案居住縣市分布為新北市416例，臺北市322例，基隆市31例，桃園市28例，彰化縣15例，新竹縣13例，臺中市5例，苗栗縣及花蓮縣各3例，宜蘭縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。