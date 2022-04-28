發公開信重申安全改革　產工：台鐵不為公司化政績服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年4月，台鐵繳出的是太魯閣事故慘痛的成績單。作為台鐵基層的一份子，我們心中除了滿滿的歉意和不安，也同樣的對交通部默許而輕輕放下的台鐵改革感到憤怒，144項改善事項，是如何被交通部和台鐵決策層敷衍了事的？
王國材上任後提出了台鐵公司化，做為台鐵改革的解方，期待改善財務和體質問題，但對於社會期待的「台鐵如何更安全」卻擱置不提，只流於畫大餅式地告訴員工臺鐵公司化後幾年幾年可以轉虧為盈，行政院長蘇貞昌甚至加入畫餅行列，說未來盈利之後員工甚至可能有40個月的分紅。政府和台鐵高層，忽略了即使公司化後仍需繼續背債、仍需替政策服務、設備和人力仍青黃不接等既定事實。
台鐵產業工會表示，自成立以來，工會便致力於推進員工更安全的工作制度和環境，因為員工和旅客的安全是密不可分的。產工要求工作現場需要維持一定的安全人力，以免因員工身兼數職，而發生類似潮州調車事故的遺憾；強調補足人力缺口，才能真正落實SOP，避免像海端事故這樣雖有瞭望員的規定實際卻付之闕如的狀況。
產工也不斷督促台鐵即時改善現場員工反應的設備缺損狀況，比方調車場的進路顯示器故障數月未修，或者藍皮解憂號正式上路前部分車廂傾斜度未符合規定等等，台鐵資方對外總是第一時間否認，但在媒體曝光後，卻也私下默默予以解決。台鐵並非不能作為，而是習慣性地忽略問題，並且漠視基層的聲音。
「台鐵的改革不容等待，更不應該在公司化的爭論下耗費精力和轉移焦點」，產工再次強調，我們需要更實質的安全改革與討論，而不是思考如何處分及鬆綁資產，產工比誰都更希望看見台鐵真正的改革，也需要社會大眾的力量，給予政府壓力與監督。
王國材說要讓台鐵人重拾榮光，「但急就章的公司化，只是成就了王國材部長的百年政績，真正讓台鐵人重拾榮光的方式，是為大眾服務，不是為政績服務」，產工表示，如果依法休假、影響運輸，造成國人不便，我們很對不起，但如果這次的對不起，可以換來不用再為下一次更慘痛的犧牲而道歉，這才是身為台鐵人，想和大家一起安全抵達的未來。