傳美議員訪台強銷波音787 陳明通：嚴重懷疑是認知作戰
媒體報導，美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）於本（4）月中旬率團訪台是強銷波音787客機。對此，國安局長陳明通今日表示，嚴重懷疑是認知作戰。外交部則痛批，報導扭曲美國會友我議員的原意，傷害台美情誼。
立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長陳明通、陸委會報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。
民進黨立委王定宇質詢時表示，特定媒體總是在美國政要訪台時，都說訪團帶有商業目的，來推銷東西、帶有商業利益，陳明通回應表示，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」，尤其訪團來這麼多天以後，今天報紙突然報這個出來。
外交部回應表示，媒體報導惡意中傷，不僅扭曲美國會友我議員的原意，傷害台美情誼，更是意圖破壞國人對我國外交工作的信心，其心可議，深感遺憾。
外交部指出，國會議員及民意代表關心自己國家的產業發展，並替選區產業爭取商機，是本於議員自身的職責，也是民主國家的常態。對於外國企業爭取在台投資商機，政府也一貫秉持專業評估、符合國家利益及依法辦理的原則，審慎評估各項採購案，為國家及產業利益做好把關。
外交部表示，台美是彼此重要緊密的經貿夥伴，雙方貿易與投資往來密切，長期以來促進台灣經濟蓬勃發展，也帶動印太地區整體繁榮，呼籲特定媒體回歸媒體專業，為民眾提供正確資訊，而非刻意散布誤導訊息，影響台美合作夥伴情誼。