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32歲艾瑪華森老態盡現　額頭皺紋被戲稱「火車軌道」

▲32歲艾瑪華森老態盡現，額頭皺紋被戲稱火車軌道。（圖／IMDB）
▲32歲艾瑪華森老態盡現，額頭皺紋被戲稱火車軌道。（圖／IMDB）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-28 12:42:212022-04-28 12:43:02

《哈利波特》外傳《怪獸》系列深受影迷喜愛，其第三部《怪獸與鄧不利多的秘密》也在近期上映。事實上，《哈利波特》陪伴許多人度過青春歲月，裡頭各個角色也漸漸長大，帶給大家不同的風貌，而其中飾演「妙麗」一角的女星艾瑪華森，近日亮相時卻老態盡現，嚇壞不少粉絲。

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艾瑪華森近日出席英國頒獎典禮時，年僅32歲，額頭上卻出現多條又深又長的皺紋，被外界戲稱是「火車軌道」，狀態明顯大不如前，加上疫情之下，必須長時間戴著口罩，表情似乎只剩下眼神交流，所以經常會不自主地眉毛上揚、睜大眼睛，抬頭紋也就會慢慢地增生，讓越來越多人注重額頭保養。

▲艾瑪華森抬頭紋明顯。（圖／法喬醫美診所提供）
▲艾瑪華森抬頭紋明顯。（圖／法喬醫美診所提供）
《NOWnews今日新聞》詢問知名整形醫師邱浚彥，他表示戴上口罩容易讓臉上的瑕疵更明顯，建議可以嘗試內視鏡五爪鉤的前額拉皮改善，且術後可維持的效果大約3、4年以上，讓部分女星相當心動，不過邱浚彥仍提醒民眾，減少熬夜、酗酒、抽菸等習慣，積極防曬、做好皮膚保養是上策，術後效果也比較長久。

▲邱浚彦（右）建議大家別做挑眉的動作，額上的抬頭紋會更明顯。（圖／法喬醫美診所提供）
▲邱浚彦（右）建議大家別做挑眉的動作，額上的抬頭紋會更明顯。（圖／法喬醫美診所提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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