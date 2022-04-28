32歲艾瑪華森老態盡現 額頭皺紋被戲稱「火車軌道」
《哈利波特》外傳《怪獸》系列深受影迷喜愛，其第三部《怪獸與鄧不利多的秘密》也在近期上映。事實上，《哈利波特》陪伴許多人度過青春歲月，裡頭各個角色也漸漸長大，帶給大家不同的風貌，而其中飾演「妙麗」一角的女星艾瑪華森，近日亮相時卻老態盡現，嚇壞不少粉絲。
艾瑪華森近日出席英國頒獎典禮時，年僅32歲，額頭上卻出現多條又深又長的皺紋，被外界戲稱是「火車軌道」，狀態明顯大不如前，加上疫情之下，必須長時間戴著口罩，表情似乎只剩下眼神交流，所以經常會不自主地眉毛上揚、睜大眼睛，抬頭紋也就會慢慢地增生，讓越來越多人注重額頭保養。
《NOWnews今日新聞》詢問知名整形醫師邱浚彥，他表示戴上口罩容易讓臉上的瑕疵更明顯，建議可以嘗試內視鏡五爪鉤的前額拉皮改善，且術後可維持的效果大約3、4年以上，讓部分女星相當心動，不過邱浚彥仍提醒民眾，減少熬夜、酗酒、抽菸等習慣，積極防曬、做好皮膚保養是上策，術後效果也比較長久。
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