COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔡其昌批盧秀燕是中火門神　將邀陳柏惟進輔選團隊

▲蔡其昌指空氣換新是盧秀燕4年前重要政見，「既然市長換了空氣沒換，台中只好再換市長。」（圖／記者顏幸如攝，2022.04.28）
▲蔡其昌指空氣換新是盧秀燕4年前重要政見，「既然市長換了空氣沒換，台中只好再換市長。」（圖／記者顏幸如攝，2022.04.28）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-28 13:19:48

甫接受民進黨徵召參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，今強調當市長最重要兩件事，一是不能沒有電、二是趕快解決空污。他批對手盧秀燕卡燃氣機組興建，讓市民多吸一年多的碳，才是真正的中火門神，「號稱要招商、讓產業發展，若只為政治目的搞得台中沒有電，不是自打嘴巴嗎？既然市長換了空氣沒換，台中只好再換市長。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡其昌今（28日）上午陪副總統賴清德、立法院長游錫堃到霧峰的立法院民主議政園區，出席「舊金山合約生效70周年特展」開幕活動，被問及藍營指他是中火門神，他反擊指自己推動中火以氣換煤卻遭盧秀燕阻撓，「盧市長才是中火的門神。」

▲蔡其昌（左起）今陪副總統賴清德、立法院長游錫堃出席「舊金山合約生效70周年特展」開幕活動。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.28）
▲蔡其昌（左起）今陪副總統賴清德、立法院長游錫堃出席「舊金山合約生效70周年特展」開幕活動。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.28）
蔡其昌說，「當台中市長首要兩件事，第一是不能沒有電，因為民生要用電、企業要用電；第二是空氣污染要趕快解決。要有電而且降低污染，必須對症下藥。」

蔡其昌指出，過去他是民意代表，在立院提案通過主決議，要求台中火力發電廠燃煤機組通通退場改為燃氣，且進程要提早10年。「等於把台電喉嚨都掐住，台電覺得實施非常困難希望協商，但我堅持不退讓。」他說，自己掐住中火的脖子，盧秀燕卻透過建照發放卡關燃氣機組的興建進度一年多，讓台中人多吸一年多的碳。

蔡其昌說，所有資源預算都在盧秀燕手上，她號稱要招商、讓產業發展，「若只為政治目的搞得台中沒有電，不是自打嘴巴、自相矛盾嗎？」「這幾年市長換人，空氣依然如舊，市長換了空氣沒換，只好再換市長。」

蔡其昌喊話盧秀燕，覺得空氣品質變好了嗎？有沒想過某些作法將導致台中沒電？他說會讓市民知道，蔡其昌是做實事的政治人物，「台中人應該選一個行動市長、做事情的市長，好過選出一個公關市長。」

蔡其昌今下午將拜訪爭取參選失利的立委何欣純，他透露包括張廖萬堅、莊競程、黃國書、林靜儀等台中市泛綠立委都會陪他一起。「本來要一一拜會各位立委，但大家感情好、很體貼我，提議乾脆全部到何立委那裡一起談。」他說已和前市長林佳龍約了時間，「過去在市政治理有很多寶貴經驗，這星期會當面向他請益。」

他說，下午將當面邀請所有立委加入輔選團隊，「包括基進黨前立委陳柏惟都會邀進來，大家團結一起面對年底艱苦的選戰。」

國民黨批蔡其昌是中火守護者　陳世凱反擊是盧秀燕

砲轟蔡其昌中火門神、包庇色貪官　藍營：對不起台中人

3Q的報恩！陳柏惟自曝人生谷底被蔡其昌狂餵心靈雞湯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀