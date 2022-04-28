蔡其昌批盧秀燕是中火門神　將邀陳柏惟進輔選團隊

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蔡其昌說，「當台中市長首要兩件事，第一是不能沒有電，因為民生要用電、企業要用電；第二是空氣污染要趕快解決。要有電而且降低污染，必須對症下藥。」
蔡其昌指出，過去他是民意代表，在立院提案通過主決議，要求台中火力發電廠燃煤機組通通退場改為燃氣，且進程要提早10年。「等於把台電喉嚨都掐住，台電覺得實施非常困難希望協商，但我堅持不退讓。」他說，自己掐住中火的脖子，盧秀燕卻透過建照發放卡關燃氣機組的興建進度一年多，讓台中人多吸一年多的碳。
蔡其昌說，所有資源預算都在盧秀燕手上，她號稱要招商、讓產業發展，「若只為政治目的搞得台中沒有電，不是自打嘴巴、自相矛盾嗎？」「這幾年市長換人，空氣依然如舊，市長換了空氣沒換，只好再換市長。」
蔡其昌喊話盧秀燕，覺得空氣品質變好了嗎？有沒想過某些作法將導致台中沒電？他說會讓市民知道，蔡其昌是做實事的政治人物，「台中人應該選一個行動市長、做事情的市長，好過選出一個公關市長。」
蔡其昌今下午將拜訪爭取參選失利的立委何欣純，他透露包括張廖萬堅、莊競程、黃國書、林靜儀等台中市泛綠立委都會陪他一起。「本來要一一拜會各位立委，但大家感情好、很體貼我，提議乾脆全部到何立委那裡一起談。」他說已和前市長林佳龍約了時間，「過去在市政治理有很多寶貴經驗，這星期會當面向他請益。」
他說，下午將當面邀請所有立委加入輔選團隊，「包括基進黨前立委陳柏惟都會邀進來，大家團結一起面對年底艱苦的選戰。」