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台股終場漲116點、收16419點　快篩開賣概念股綠油油

▲台北股市28日開高震盪，早盤一度來到盤下16256點，但隨後又走高，最高漲超過150點，來到16455點。終場漲116點，收在16419點，漲幅0.7%，成交金額新台幣2558億元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市28日開高震盪，早盤一度來到盤下16256點，但隨後又走高，最高漲超過150點，來到16455點。終場漲116點，收在16419點，漲幅0.7%，成交金額新台幣2558億元。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-28 13:58:19

美股昨（27）日漲跌互見，亞股今（28）日也是同樣狀況，日韓股市漲1%上下，陸港股分別來到盤下與盤上。台北股市今日開高震盪，早盤一度來到盤下16256點，但隨後又走高，最高漲超過150點，來到16455點。終場漲116點，收在16419點，漲幅0.7%，成交金額新台幣2558億元。權值股台積電終場漲5元，收在531元，漲幅近1%。

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權值股部分，台積電終場漲5元，收在531元，漲幅近1%。聯電因受惠於產能滿載和平均售價提升，帶動第一季獲利達198.1億元，季增24%、年增幅達89%，創單季新高紀錄，每股純益1.61元，而今日漲幅驚人，終場幾近漲停，漲逾9%，來到48.5元。其他晶圓代工世界先進漲逾5%、力積電也漲3.3%。

另外，其他重要電子股，聯發科表現強勁漲2.4%，鴻海漲1.5%。南亞科也漲逾1%。友達與群創各漲近5%與6.4%。大立光漲3%、日月光漲逾1.3%。今日快篩實名制開賣，民眾排隊搶購，但一早傳出健保系統當機，而快篩概念股表現不如預期，台嘉碩漲6.5%，但其他綠油油，如寶齡富錦幾乎跌停，亞諾法跌4.5%，ABC與泰博跌逾3%。


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