閨蜜憶林奕含逝世5年　微博熱搜悼念：「世界有沒有變好」

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林奕含之死引發華人社會對於性騷擾、性侵等事件的重視與審思，逝世5年之際掀起大陸微博悼念潮，登上熱搜排行之冠。《房思琪的初戀樂園》在中國大陸銷售量突破一百萬冊，騰訊新聞的「谷雨實驗室」探討「一千個讀者心目中有一千個房思琪。當我們懷念林奕含的時候，我們在懷念什麼？」發表了探訪林奕含的朋友、圖書編輯、文學研究者及讀者的內容。
「微天下」則引述林奕含曾接受採訪時說，「書出版後我被冠上成功之類的字眼，但我仍然覺得自己是一個廢物」，道盡她令讀者心碎的心境。扣問「五年了，這世界有沒有變好一點⋯⋯」
林奕含閨蜜「奕含の美美」在臉書分享了受「谷雨實驗室」採訪的內容，談及兩人第一次見面，回首令林奕含一見鍾情的純粹的自己，每日傾訴世界的過往。身為林奕含小說問世前唯四的讀者，「奕含の美美」回憶最後一次見面，「看奕含開心，我就很開心。他沒有病痛，不被人間折磨的時候，都是最好的樣子」。
回應「谷雨實驗室」提問「奕含去世後，她有高中好友選擇了沉默，但你沒有，你為什麼會這樣選擇呢」？「奕含の美美」坦言，一開始想跟別人說些什麼，「內心期盼更多人能好好記得奕含，也是我處理對奕含無法割捨的愛的方式」，難忍「不說些什麼，一個人，太苦了」。「奕含の美美」強調，情不自禁告訴每一個認識我的人「我最好的朋友自殺死了」。「沒有保持沉默，應該是無法保持沉默，不能不是不為」。
引起林奕含的讀者道謝「有你的堅持，讓更多的人認識了奕含」；也有網友感念「每個人對這個世界的想像，遠遠都不及現實般的殘酷，即使是不留痕跡般的過去，想念的心，依然是停留在那裡。」
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