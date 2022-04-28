台女「平均罩杯」全場驚呆！整形醫曝真相：近年越整越大
近期社群平台《Dcard》上一篇「台灣女生的身高、罩杯分佈揭曉」文章爆紅，根據原PO提供的百分等級來看，台灣女生平均罩杯竟有C cup，不少人對此感到震驚，數據一揭曉，不只引發熱議，就連整形醫師也關注，並拍片解釋大家對於「罩杯」的迷思，並透露「近年來有越整越大的風氣出現」。
整形外科醫師黃昱豪在《謝東穎整形外科》YouTube頻道解釋「罩杯的迷思」，他表示其實「罩杯」並不是這麼科學的一個量詞，因為像是在日系、亞洲系的廠牌或是美系的廠牌購買內衣，其實罩杯的標準都不太一樣；因此若客人來詢問隆乳相關問題時，醫師雖然會詢問「希望上升到什麼罩杯」，但其實那只是為了讓醫師能判斷植入假體的c.c數。
黃醫師也表示，每一顆原廠假體的包裝上只會有底寬、高度、厚度和c.c數，因此假定放入一個125c.c的假體，大概會相對升級一個罩杯，而放入250c.c的假體，也就是相對升級兩個罩杯。
另外，黃醫師也透露一個有趣的發現，在過去5-10年間，當時果凍矽膠剛風行，受術者普遍會選擇250-280c.c的植入物，不過最近2-3年，女性最常植入的假體c.c數卻上升至300-350c.c，也代表假體的PR50也在改變當中，「現在的女生更勇於追求自信、成就，比較不怕告訴大家有去做假體」，不過他最後也強調「不管罩杯PR多少，每個女孩，只要你有自信，都是最美最好看的」。（編輯：郭佩蓉）