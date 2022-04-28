中症增23人、重症增4人！死亡病例＋2都沒有打過疫苗
中央流行疫情指揮中心今(28）日公布國內新增11353例COVID-19本土個案及164例境外移入，其中新增23位中症、4位重症。年齡分佈在20多歲到90多歲，今年至今累積已有159位本土中重症案例，其中7名死亡，今天新增2位死亡案例為70多歲男性和60多歲女性。
指揮中心說明，今日的重症死亡個案，是70多歲本國籍男性，沒有打過疫苗，有糖尿病慢性病史，4月19日確診，4月22日死亡。原本列為中症，後來改判重症。另位死亡個案為60多歲女性，也沒有打疫苗，4月19日確診，4月20日在家中昏倒，急救無效死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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