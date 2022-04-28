「真不知道怎麼中的」！康復確診者：發病後4備品最好用
「真的無法知道是被誰傳染、或是在哪裡被傳染的，一切就是很突然！」國內疫情升溫，本土確診今（28）日突破1萬例大關，《NOWnews今日新聞》記者也實際詢問身邊幾位已經康復的確診者，回憶起確診前的狀況，大多數的康復者實在不知道自己怎麼接觸到病毒的。進一步分享隔離的經驗，受訪者說：「小孩生病時會出現很明顯的高燒，會突然燒到38、39度，甚至一度飆到40度，且出現喉嚨痛，連帶的就是活動力會降低，食慾也不好，這樣的狀況大約持續3天後就緩解許多。」而總結這些康復者的隔離經驗，列舉出發病或隔離期間4項重要的備品，包括退熱貼、喉嚨口含錠或噴劑、血氧機及家用快篩，不只能減緩症狀，還能確保自己的身體狀況，相當實用。
確診康復的民眾表示，再被隔離期間，同住家人即便在家中分隔出不同的生活空間，連睡覺都會戴上口罩，但幾乎同住家人都被傳染，顯見病毒有多麼無孔不入！「以負責照顧確診者的親友來說，在前2天居家快篩都是陰性，第3天病毒量變大，PCR後也確診，家中唯獨有運動習慣的成年人身體沒有異樣。」
受訪者也以過來人的經驗分享輕症發病時覺得好用的備用物品。但還是特別提醒，每個人的狀況不同，如果有任何不適，依舊要以醫囑為原則。
1.退熱產品：因為發病時會出現高燒，除了醫師開的退熱藥水之外，還需要幫孩子降溫讓他們能夠好好休息，可以用兩個冰枕輪流降溫，或是退熱貼讓他們可以舒服的休息，好好對抗病毒。
2.喉嚨口含錠或噴劑：大人和小孩都會出現喉嚨痛的狀況，可以準備像是口含錠或是喉嚨噴劑，能舒緩喉嚨的不適。
3.血氧機：受訪者表示會用血氧機檢測心跳和血氧量，避免發生血氧量不足的狀況。
4.家用快篩：依照目前居隔的規定，需要居家快篩多次，確保康復才能出門。同時，家中如果有確診者，或是確診者的親密接觸者，同住家人也能先自主快篩確定自己是否被傳染。
在疫情升溫的情況下，不怕一萬，只怕萬一，日前藥師公會全聯會分享疫情期間民眾居家常備藥物，藥師公會歸納出以下6款常見的藥品，民眾可至鄰近社區藥局選購，遇到小小症狀自我藥療，但也提醒有相關用藥問題也可洽詢社區藥局藥師，如持續不適或症狀轉為嚴重要盡速就醫。
6款建議被藥品：
- 解熱止痛藥（乙醯胺酚)
- 止鼻水藥（抗組織胺）
- 止咳化痰藥
- 腸胃藥及電解質補充劑
- 體溫計、血氧計
- 維生素B、C