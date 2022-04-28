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「真不知道怎麼中的」！康復確診者：發病後4備品最好用

▲實際採訪目前已經康復的確診者，詢問當發病時哪些備用品能舒緩不適，康復的確診者分享，退熱貼、喉嚨口含錠或噴劑、血氧機及家用快篩是最實用的物品。(圖／記者周淑萍攝)
▲實際採訪目前已經康復的確診者，詢問當發病時哪些備用品能舒緩不適，康復的確診者分享，退熱貼、喉嚨口含錠或噴劑、血氧機及家用快篩是最實用的物品。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-28 14:45:47

「真的無法知道是被誰傳染、或是在哪裡被傳染的，一切就是很突然！」國內疫情升溫，本土確診今（28）日突破1萬例大關，《NOWnews今日新聞》記者也實際詢問身邊幾位已經康復的確診者，回憶起確診前的狀況，大多數的康復者實在不知道自己怎麼接觸到病毒的。進一步分享隔離的經驗，受訪者說：「小孩生病時會出現很明顯的高燒，會突然燒到38、39度，甚至一度飆到40度，且出現喉嚨痛，連帶的就是活動力會降低，食慾也不好，這樣的狀況大約持續3天後就緩解許多。」而總結這些康復者的隔離經驗，列舉出發病或隔離期間4項重要的備品，包括退熱貼、喉嚨口含錠或噴劑、血氧機及家用快篩，不只能減緩症狀，還能確保自己的身體狀況，相當實用。

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確診康復的民眾表示，再被隔離期間，同住家人即便在家中分隔出不同的生活空間，連睡覺都會戴上口罩，但幾乎同住家人都被傳染，顯見病毒有多麼無孔不入！「以負責照顧確診者的親友來說，在前2天居家快篩都是陰性，第3天病毒量變大，PCR後也確診，家中唯獨有運動習慣的成年人身體沒有異樣。」

▲受訪者分享日前收到的隔離關懷箱。（圖／讀者提供）
▲受訪者分享日前收到的新北市政府發送的隔離關懷箱。（圖／讀者提供）
受訪者也以過來人的經驗分享輕症發病時覺得好用的備用物品。但還是特別提醒，每個人的狀況不同，如果有任何不適，依舊要以醫囑為原則。

1.退熱產品：因為發病時會出現高燒，除了醫師開的退熱藥水之外，還需要幫孩子降溫讓他們能夠好好休息，可以用兩個冰枕輪流降溫，或是退熱貼讓他們可以舒服的休息，好好對抗病毒。

▲退熱貼，降溫產品。(圖／記者周淑萍攝)
▲發病時會出現高燒，除了醫師開藥物之外，還需要降溫產品讓病人能夠好好休息。(圖／記者周淑萍攝)
2.喉嚨口含錠或噴劑：大人和小孩都會出現喉嚨痛的狀況，可以準備像是口含錠或是喉嚨噴劑，能舒緩喉嚨的不適。

3.血氧機：受訪者表示會用血氧機檢測心跳和血氧量，避免發生血氧量不足的狀況。

▲血氧機、快樂缺氧（示意圖／取自《Unsplash》）
▲血氧機預防快樂缺氧。（示意圖／取自《Unsplash》）
4.家用快篩：依照目前居隔的規定，需要居家快篩多次，確保康復才能出門。同時，家中如果有確診者，或是確診者的親密接觸者，同住家人也能先自主快篩確定自己是否被傳染。

▲家用快篩試劑。（圖／記者周淑萍攝）
▲家用快篩試劑目前已經可以實名購買。（圖／記者周淑萍攝）
在疫情升溫的情況下，不怕一萬，只怕萬一，日前藥師公會全聯會分享疫情期間民眾居家常備藥物，藥師公會歸納出以下6款常見的藥品，民眾可至鄰近社區藥局選購，遇到小小症狀自我藥療，但也提醒有相關用藥問題也可洽詢社區藥局藥師，如持續不適或症狀轉為嚴重要盡速就醫。

6款建議被藥品：

  1. 解熱止痛藥（乙醯胺酚)
  2. 止鼻水藥（抗組織胺）
  3. 止咳化痰藥
  4. 腸胃藥及電解質補充劑
  5. 體溫計、血氧計
  6. 維生素B、C
▲日前藥師公會全聯會分享疫情期間6款民眾居家常備藥物。（圖／翻攝藥師公會全聯會FB）
▲日前藥師公會全聯會分享疫情期間6款民眾居家常備藥物。（圖／翻攝藥師公會全聯會FB）

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