COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

選舉到了才炒作？時力批藍綠聯手包庇貪腐法官關說案

▲藍營昨批民進黨提名包庇貪官的蔡其昌是對不起台中人，蔡其昌應立即辭去副院長職務。（資料畫面／徐巧芯辦公室提供，2022.04.28）
▲藍營昨批民進黨提名包庇貪官的蔡其昌是對不起台中人，蔡其昌應立即辭去副院長職務。（資料畫面／徐巧芯辦公室提供，2022.04.28）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-28 14:18:48

民進黨昨正式提名蔡其昌參選台中市長，藍營隨即開記者會抨擊蔡其昌曾為貪腐法官胡景彬關說假釋。蔡其昌今回應「之前已說過不認識當事人」。時代力量台中市議員參選人吳佩芸表示，當初此案爆發時，全立法院只有時代力量在追究、要求成立調查小組，卻遭藍綠聯手包庇。現在選舉到了，國民黨竟有臉炒作此案，根本恬不知恥！

我是廣告 請繼續往下閱讀
前台中高分院法官胡景彬被控包養情婦、索賄等，因財產來源不明入監服刑，蔡其昌被爆曾發文給矯正署，關切假釋申請案件，國民黨台中市議員黃健豪、國民黨文傳會主委黃子哲、台北市議員徐巧芯、台中市黨部發言人許育璿痛批，民進黨提名包庇貪官的蔡其昌是對不起台中人。

蔡其昌今回應，該陳情案是助理受理家屬陳情、發文，自己與當事人並不認識，5年前已解釋得很清楚，無奈選舉一到就被隨意抹黑、亂牽扯。

▲時力台中市議員參選人吳佩芸指包庇貪腐法官「藍綠都有份」。（圖／吳佩芸提供，2022.04.28）
▲時力台中市議員參選人吳佩芸指包庇貪腐法官「藍綠都有份」。（圖／吳佩芸提供，2022.04.28）
吳佩芸則話說當年，指出立法院2018年1月份審查法務部矯正署預算時，立委黃國昌提案要求法務部就「胡景彬到八德外役監和假釋事件」組成調查小組、3個月內提出調查報告及究責名單，遭民進黨投下反對票封殺，國民黨委員明明在場，卻沒有一人投下贊成票。

吳佩芸呼籲，蔡其昌應說清楚，堂堂立法院副院長為何要發公文給矯正署「關心」貪腐法官假釋案？國民黨也應向社會大眾解釋，為什麼當初不支持成立調查小組，深入徹查究責？

吳佩芸認為，國人最痛恨「有關係就沒關係」的特權，當初藍綠兩大黨在立法院聯手包庇「貪腐法官假釋關說案」，讓特權假釋弊案真相石沉大海，如今卻隔空交火，根本是為了各自的選舉利益考量，再次葬送國人對司法的信賴。

砲轟蔡其昌中火門神、包庇色貪官　藍營：對不起台中人

獲民進黨徵召戰台中　蔡其昌轟盧秀燕：不需要公關市長

蔡其昌批盧秀燕是中火門神　將邀陳柏惟進輔選團隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀