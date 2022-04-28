選舉到了才炒作？時力批藍綠聯手包庇貪腐法官關說案

民進黨昨正式提名蔡其昌參選台中市長，藍營隨即開記者會抨擊蔡其昌曾為貪腐法官胡景彬關說假釋。蔡其昌今回應「之前已說過不認識當事人」。時代力量台中市議員參選人吳佩芸表示，當初此案爆發時，全立法院只有時代力量在追究、要求成立調查小組，卻遭藍綠聯手包庇。現在選舉到了，國民黨竟有臉炒作此案，根本恬不知恥！
前台中高分院法官胡景彬被控包養情婦、索賄等，因財產來源不明入監服刑，蔡其昌被爆曾發文給矯正署，關切假釋申請案件，國民黨台中市議員黃健豪、國民黨文傳會主委黃子哲、台北市議員徐巧芯、台中市黨部發言人許育璿痛批，民進黨提名包庇貪官的蔡其昌是對不起台中人。
蔡其昌今回應，該陳情案是助理受理家屬陳情、發文，自己與當事人並不認識，5年前已解釋得很清楚，無奈選舉一到就被隨意抹黑、亂牽扯。
吳佩芸則話說當年，指出立法院2018年1月份審查法務部矯正署預算時，立委黃國昌提案要求法務部就「胡景彬到八德外役監和假釋事件」組成調查小組、3個月內提出調查報告及究責名單，遭民進黨投下反對票封殺，國民黨委員明明在場，卻沒有一人投下贊成票。
吳佩芸呼籲，蔡其昌應說清楚，堂堂立法院副院長為何要發公文給矯正署「關心」貪腐法官假釋案？國民黨也應向社會大眾解釋，為什麼當初不支持成立調查小組，深入徹查究責？
吳佩芸認為，國人最痛恨「有關係就沒關係」的特權，當初藍綠兩大黨在立法院聯手包庇「貪腐法官假釋關說案」，讓特權假釋弊案真相石沉大海，如今卻隔空交火，根本是為了各自的選舉利益考量，再次葬送國人對司法的信賴。