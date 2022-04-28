快篩劑實名制今上路　侯友宜盼價格能平民化

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侯友宜呼籲政府，目前快篩試劑釋出的數量，暫時未能滿足所有民眾需求，應該出面協調或溝通國內外的製造廠商，盼能夠讓快篩試劑的價格平民化，變成像醫療口罩的方式，隨時可以買得到；讓市民能夠藉著快篩保護與了解自己的身體健康、進行自我身體健康的監測。
至於未來是否有無痛快篩的選項？侯友宜回應，只要經過中央、專家學者及藥物的審定核可，不管是唾液、戳鼻孔的快篩試劑，或用任何的方式，只要試劑是準確、只要它是合格且可明確檢測出陽性或陰性，同時確保品質，任何一個篩劑或類型他都支持。
疫情的嚴峻，導致快篩試劑的用量需求大增，民眾掀起一波的搶購潮；為此，指揮中心宣布家用「快篩實名制」今日正式上路，民眾持健保卡至藥局購買，將比照口罩實名制，以身分證字號尾數單、雙號進行分流（單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六），每卡限購1份5劑快篩試劑、每份售價500元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。