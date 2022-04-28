買遊艇駕照弊案　前航港局官員判9年2月定讞

交通部航港局官員收賄核發遊艇駕照弊案，最高法院維持台中高分院見解，認定技佐宋立恒為了5000元至8000元不等價格核發執照，貪圖小利，敗壞官箴，造成水域交通的潛在危險，今（28）日駁回上訴，依《貪汙治罪條例》違背職務收賄等罪，判刑9年2月，褫奪公權8年定讞。
宋立恒自1989年起進入台灣省交通處台中港務局任職，1995年因組織改造，改制為「交通部台中港務局」，2012年間又拆成「交通部航港局」及「台灣港務股份有限公司」共2個單位。宋立恒隸屬航港局中部航務中心任技佐，長年負責遊艇及動力小船駕駛執照核發、換發、補發之監理等業務。因取得開船執照，依交通部規定必須具備學經歷、年齡等，方能參加測驗考照或換照。
檢方查出，向宋男「買照」的人數眾多，自2008年至2020年間，宋先後向45人收費逾30萬元，首波依貪汙、偽造文書等罪，起訴宋等18人，而後又追加起訴33人。
宋男坦承犯行，並繳交全部犯罪所得，台中地院判處9年10月，褫奪公權8年，案件上訴，台中高分院去年1月改判9年2月，褫奪公權8年。
經媒體披露，時任交通部長林佳龍查出，可能有疑問的將近2000件，有近95％都是該名同仁經手，立委林俊憲去年3月質詢時就質疑，「買照」商機恐跟遊艇考照上千題艱澀、不貼近實務的題庫有關。航港局表示，測驗題庫委外編修，並要求公路、航空單位都要徹底落實輪調制度。
目前全案經最高法院駁回上訴，宋男確定遭判9年2月定讞。