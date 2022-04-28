確診破萬 醫師公會：請國人安心！基層診所投入居家照護
中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增11353例COVID-19本土個案及164例境外移入，單日確診病例數首度破萬，對此，醫師公會全國聯合會邱泰源理事長表示，醫療體系已經做好防疫準備，呼籲國人放心，一定會透過醫療分流確保醫療量能，民眾把疫苗打好打滿，國人絕對能夠攜手度過疫情。
今日醫師公會全國聯合會邱理事長泰源率醫師公會全聯會常務理事周慶明、發言人羅浚晅、台北市醫師公會常務理事洪德仁、新北市醫師公會理事長顏鴻順、基隆市醫師公會理事長王正旭、桃園市醫師公會理事長莫振東、花蓮縣醫師公會監事長(前理事長)黃啓嘉等幹部出席記者會，帶領基層醫師全力投入社區防疫，包括辦理輕症患者居家照護、家庭醫師催打疫苗到宅醫療及耳鼻喉科醫師社區採檢等事宜。
疫情指揮中心陳指揮官時中表示，隨著國內疫情逐漸嚴峻，並已進入社區化，各縣市亦陸續啟動居家照護方案，醫師公會全國聯合會表示全力配合疫情指揮中心，也參與照顧居家確診個案，促進輕重症病患分流之照護，強化醫療效能，並適度分擔急救責任醫院的壓力，減輕醫院急診之負擔。
疫情指揮中心對於醫師公會全國聯合會與中央併肩共同堅守防疫陣線，攜手精進周全之醫療照護，確保醫院之醫療量能，以共同守護民眾健康，特致謝忱，並致上由衷的敬佩。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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