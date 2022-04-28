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鄭宏輝靠攏正國會？派系競合讓綠營新竹佈局大亂

▲鄭宏輝表態參加民進黨內新竹市長初選。（圖／翻攝自鄭宏輝臉書）
▲鄭宏輝表態參加民進黨內新竹市長初選。（圖／翻攝自鄭宏輝臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-28 18:16:07

行政院顧問鄭宏輝日前表態參選新竹市長，地方盛傳鄭宏輝與民進黨內派系正國會合作，昨日正國會的中常委質疑新竹從初選改為徵召提名，也讓合作關係浮出檯面。而民進黨立院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅先前因《地制法》修法與正國會不對盤，派系的競合關係，恐讓民進黨在新竹佈局更加複雜。

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鄭宏輝今（28）日受訪指出，他參加民進黨將近30年、也是民進黨的終身黨員，各派系都有好朋友；感謝陳茂松的關心，陳茂松在會中討論的是民進黨提名辦法的改變，開會前他們並無討論發言內容、他也不是正國會成員。

鄭宏輝過去被視為柯建銘子弟兵，也在柯的引薦下進入蘇系，被視為派系在新竹重點培育的人才，2017年接下蘇系蔡憲浩中常委一職。不過2020年鄭宏輝立委選舉失利，地方盛傳鄭宏輝近期與正國會合作。

綠營地方人士說，從昨日民進黨中執會的發言中不難發現鄭宏輝已轉向正國會的懷抱，在參選市長的議題上是由正國會中常委陳茂松為其發言，質疑黨中央為何貿然改變遊戲規則，也讓鄭宏輝與正國會合作浮出檯面。

「將造成柯建銘矛盾」，地方人士說，鄭宏輝靠攏正國會，但去年底柯建銘在立法院推動《地制法》修法盼促成大新竹，不過連署階段，正國會有5名委員拒簽，甚至反對大新竹，讓地方支持者受傷，不解蔡英文總統都同意，卻在正國會操作下翻盤。

地方人士分析，過去竹市的選舉皆由柯建銘進行協調，現在鄭宏輝與柯建銘、林智堅不對盤的正國會合作，派系介入後，新竹的選情勢必更加複雜，在國民黨、民眾黨和時代力量都參與的四腳督狀況下，擺脫政治派系包袱，爭取中間選民的支持才是勝選關鍵。

地方人士也說，黨中央因為顧慮其上屆選舉時遭對手質疑的土地炒作風波，因此在中執會的決議下改由徵召提名，鄭宏輝雖表態極力爭取徵召，但下一步似乎立委、市長選舉兩頭皆空。

鄭宏輝說，他支持執政黨應以防疫工作作為優先考量、並保持選戰節奏的高度彈性，他支持新竹市長提名改為徵召。他的民調持續領先，他會全力爭取徵召提名，團結勝選、為民進黨守住新竹市。

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