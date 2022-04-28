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5/5確診數上看3.7萬例？陳時中坦言：疫情成長期不可免

▲指揮中心指揮官陳時中，在疫情記者會上說明國內本土疫情狀況。（圖／翻攝自疾管署直播）
▲指揮中心指揮官陳時中，在疫情記者會上說明國內本土疫情狀況。（圖／翻攝自疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2022-04-28 14:50:302022-04-28 15:27:07

衛福部今（28）日上午前往行政院院會，在國內疫情狀況的簡報中表示，根據推估，5月5日新增確診數最高恐達 3.7 萬例，而今日本土確診數已高達11353例，對此，身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中在疫情記者會上表示，這是一個估算，是疫情監測中心模型的估算而列出一個高低標，大家各有不同，但現在確定是疫情成長期，每天病例數是相當程度成長。

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衛福部今日在行政院進行「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，指出我國單日確診數將在本月底前破萬，最多來到1.8萬例；另5月5日將可能會達到歷史高點，一天就有3.7萬人染疫。疾管署長周志浩說明，國內病例日連日上升，若以數學模式推估，月底前後每日約1萬3000人染疫，到了5月初，每日將可能會有2萬6000例、上看3萬7000例。

而在今日的疫情指揮中心，指揮官陳時中被問及此議題，他回應表示，這只是列出一個高低標，是疫情監測中心模型的估算而列出一個高低標，不同的研究單位、學術單位，大家估算各有不同，不過他也坦言「現在是成長期」是確定的，目前每天病例數相當程度成長，這是不可免的。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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