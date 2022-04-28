世衛大會5月舉行！是否親自前往？陳時中：身份不宜離開
世界衛生大會（WHA）下月將在瑞士日內瓦舉辦，外交部與衛福部全力爭取以觀察員身分參與，衛福部長陳時中目前擔任疫情指揮中心指揮官，各界好奇，身負重任的陳時中是否將親自前往？對此，陳時中指出，目前來講是兩難，國際疫情發展期間，指揮官身份不宜離開，
當然有更重大的事情，都在衡量中。
第75屆「世界衛生大會」訂於今年5月22日至28日舉行，陳時中表示，在疫情期間WHA參與或向世界爭取地位，都不會停歇，今天美國眾議院一致通過法案，敦促國務院提交計劃，幫助台灣恢復在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位，我們表達感謝。
陳時中指出，台灣對於在疫情期間，爭取世界相關地位不曾停歇，在外交部的努力下，美國眾議院以全票通過支持台灣參與世界衛生大會，對此非常感謝外交單位的努力。
至於將親自前往？陳時中說，現在正值國際疫情發展期間，自己有指揮官身分是不宜離開，同時到時候還有更重大的事情，目前正在研擬A案、B案，同步準備中。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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