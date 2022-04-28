268億首富兒微博被封！提「奴性」狠踩底線　傳已遭逮捕

中國知名富二代王思聰，是前首富「萬達集團」董事長王健林之子，因為說話直率、作風大膽、把妹出手大方而聞名，被封為「國民老公」，曾砲轟汪小菲不承認婚內出軌，根本是「死鴨子嘴硬」，而被大眾討論，在微博有4,000多萬粉絲跟隨，未料他最近批評中國官方防疫政策，還暗酸人民「奴性」，狠踩政府底線，微博、微信都被封號，還瘋傳他昨（27）日被上海警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，不過尚未獲得官方證實。





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▲中國不少網友戲稱王思聰為「國民老公」。（圖／翻攝自網路）

34歲的王思聰，擁有60億人民幣（約268億元台幣） 身家，從小在國外長大，享受自由風氣，經常評論政策及名人緋聞，掀起網路熱議，他月初先是批評央視播報美國新增135萬個肺炎案例為假新聞；接著又在微信轉發防疫人員將確診者的寵物「路邊處理」，要求公布該人員姓名，沒想到訴求未被採納，該新聞反而被消失，讓他暗批毫無自由。





引發炸號的導火線是他公開質疑中國研發、抗疫專家鍾南山推薦的肺炎治療中藥「連花清瘟」，數度呼籲中國證監會嚴查「以嶺藥業」，導致廠商股價連日重挫，市值蒸發近70億元人民幣（約313億元台幣）。他還在微信朋友圈痛批，「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（酸）了」，一番話等於跟政府做對，結果微博、微信皆遭清空，失去對外散布消息的管道。





▲鍾南山推薦的抗疫藥品「連花清瘟」，引發搶購熱潮。（圖／翻攝微博）

隨後推特出現一個名為王思聰的帳號，表示因揭露廠商藉疫情賺錢，導致微博被永久封號，「以後不對共產黨抱有希望了，我已經準備出國移民了，要和潘瑞一樣，在推特上繼續戰鬥了，大家認為我應該移民哪個國家才好？美加還是歐洲、澳新？」網友認為他若還在國內，不可能發言如此強悍，認為這帳號應該不是本尊，也有粉絲留言要他照顧好自己安全，畢竟首富之子再有錢，也很難抵抗國家政策的強勢作風。



