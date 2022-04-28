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累犯加重其刑丟檢方舉證　劍青檢改痛批刑事大法庭甩鍋

▲最高法院刑事大法庭被劍青檢改痛罵自私、甩鍋。（圖／NOWnews資料照）
▲最高法院刑事大法庭被劍青檢改痛罵自私、甩鍋。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-28 15:29:412022-04-28 15:44:35

最高法院刑事大法庭27日裁定，檢察官應主張並具體指出證明方法，經法院踐行調查、辯論程序，才可作為是否論以被告為「累犯」及加重其刑的裁判基礎。沒想到，昨天的裁定今（28）日引發劍青檢改抗議，痛批通篇裁定恣意解釋、解方錯誤、浪費資源、濫行增加基層法官和檢察官無謂負擔，更將反噬法官及辯護律師。

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劍青檢改表示，最高法院經常吹毛求疵撤銷下級審判決，是造成基層工作負擔的始作俑者，且大法庭裁定錯誤解方，反將增加基層司法人員無謂的工作負擔，而捨棄「前科表」不用，改要求審查海量的執行文書，充斥形式主義且破壞環境，呼籲大法庭應當光明磊落，發揮存在功能。

劍青檢改指，審判實務上，就算被告構成「累犯」而應加重，法官頂多就是從法定最低刑度加重1個月或多意思一下，即便不構成，但被告前科累累、素行不良，法官也會納入考量，判得比較重，所以個案中到底構不構成《刑法》上的「累犯」，對判決結果影響極低，檢察官在實務上也鮮少以「累犯」特別要求加重或提出上訴，因為不是重點。

大法庭為減輕基層法官工作負擔，竟將禍水東引，改要求檢察官對「累犯」應負舉證責任，倘若未善盡舉證責任，那法院就不必判累犯，日後不可以此為由上訴。此等思維，不只自私，更是無知，甩鍋他人，不僅無解於問題，甚至更將大幅增加基層法官負擔，反噬其主。

劍青檢改認為，此等無謂問題，將成為檢辯日後爭相上訴的破口，也為第三審恣意撤銷找到藉口，案件將更難確定，司法正義更難實現，「所謂將帥無能累死三軍，莫此為甚！」

劍青檢改呼籲最高法院大法庭自我檢討，倘欲廢除「累犯加重規定」，應光明磊落明言建議，不應拐彎抹角自行造法，徒然製造基層法官、檢察官、書記官、法官助理、閱卷室等人員的無謂工作負擔，淪為「生雞蛋無，放雞屎有」，變相技術性妨害基層法官適用累犯規定，使被告的犯行無法受到妥適刑罰咎責，禍及基層法官及司法。

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