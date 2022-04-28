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台澳遠距共製舞作　史蒂芬妮．雷克《群像》亞洲首演　

▲澳洲大型編制舞作－史蒂芬妮．雷克的《群像》（Colossus）將於4月29、30日於國家戲劇院正式登場， 今（28）日 舉行彩排記者會。（圖／記者李琦瑋攝，2022.04.28）
▲澳洲大型編制舞作－史蒂芬妮．雷克的《群像》（Colossus）將於4月29、30日於國家戲劇院正式登場， 今（28）日 舉行彩排記者會。（圖／記者李琦瑋攝，2022.04.28）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-28 15:44:50

澳洲大型編制舞作－史蒂芬妮．雷克的《群像》（Colossus）即將於4月29、30日於國家戲劇院正式登場。獲獎無數的編舞家史蒂芬妮．雷克，將與兩廳院及台灣旅美舞蹈藝術家劉奕伶，集結台灣55名學生舞者，帶來跨國遠距排練合作的成果，帶領觀眾探問群體／個體的關係，讓觀眾在劇場感受到波瀾壯闊的震撼！

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國家兩廳院指出，《群像》是近年國際舞壇少見的大編制，從壯闊整齊的群舞到各顯身手的獨舞，一動一靜之間交織成一齣刻畫人性的作品。該作品2018年於墨爾本藝穗節首演即引起熱烈的迴響，演出片段在網路上更高達460萬人點閱。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝說，《群像》動用到50多名新銳舞者，是規模龐大的作品，在疫情下，展開了特殊的國際巡迴方式－召集當地新銳舞者演出，由編舞家與在地排練指導遠端連線工作。繼去年巴黎夏佑宮國家劇院的成功演出後，此次在台灣上演，將由台北市立大學舞蹈系暨碩士班與文化大學舞蹈系的學生舞者演出。

《群像》排練指導劉奕伶指出，「看見人的樣子」是《群像》最核心的命題，觀眾可以在這些舞者中，看見與自己相似的某一個部分，而這群學生舞者，也在一個月內的密集工作中，以驚人的速度成長，褪去學生氣息、展現專業。上周與史蒂芬妮．雷克討論，有了新發現，《群像》其實與「控制」更相關，有關個人之間、群體之間，探究「主導」怎樣不會變成控制、「跟從」如何不會變成盲目。

國家兩廳院表示，曾在美國比爾．提．瓊斯現代舞團（Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company）擔任職業舞者11年的劉奕伶，在2019年中旬「轉職」為獨立舞蹈工作者後，也因疫情回到台灣持續創作演出。

此次兩廳院與劉奕伶合作，除了倚賴史蒂芬妮．雷克團隊的工作方法外，劉奕伶也在遠距排練中，作為史蒂芬妮．雷克的眼與耳，判斷每位舞者的實際排練情況，並於部分舞作段落與舞者共同編創，創造出專屬台灣的《群像》版本。

2022TIFA史蒂芬妮．雷克《群像》節目資訊詳見網站https://bit.ly/3ro7IHE

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