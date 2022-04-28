名家論壇》膝關節／年度第一神片，連一顆石頭都讓你哭？

我是廣告 請繼續往下閱讀
片中不同平行時空中的危機都跟她有關，唯有她拋下成見擺脫束縛，做出非典型的踰矩行為，就能巧妙地連結到不同時空中的她，借力使力，身份轉換。另類的《駭客任務》精神切入，成就了本片解決危機的一大看頭。
光是這個切換身份執行「宇宙搖」這個過程，趣味盎然，更誇張的笑點莫過於另一個切換身份的男子（Brain LEE同時也是本片武術指導），居然透過開發菊花潛力而成就非凡，這其中的暗喻則可以留給觀眾無限想像。可以說丹尼爾導演檔在全片把各種荒謬怪異的情節都能共冶一爐，炮製出全新感動意念，更能指出東方人的成長壓抑困頓、最後親情之間那種相愛相殺。
撇出那些看似嘻笑胡鬧的天馬行空情節，《媽的多重宇宙》就是在解開東方人綑綁自我認同罪愆愧疚。
作為母親，她長期漠視女兒的成長與性別取向，甚至刀子口豆腐心的性格內化，最後對體態略顯豐腴的女兒說了句「你應該吃健康點」，徹底刺痛女兒尊嚴。
作為女兒，她對於照顧年長父親早就分身乏術，卻還是希望能讓父親移居美國後能開心，東方社會裡子女對父母親的行孝愧疚，隱約都是我們的難解習題。
作為太太，她早就無視枕邊人的愛情期待，最後丈夫提醒了試圖用離婚來重新開始，這樣的愛，扭曲而無奈，卻也道出那份說不出口的愛。倒是丈夫用了一句更典型的含蓄浪漫：「如果有來生，我還是會想跟你一起報稅、開洗衣店。」（ in another life, I would have really liked just doing laundry and taxes with you.）即便沒有說出愛，但，能在一起，遠比什麼都還重要。
英文片名Everything Everywhere All at once拆成了另類三幕劇，好萊塢最熱愛的基本公式，很有意思地，在本片拆解出新鮮創意。
理論上三幕劇就是：開始、衝突、結局。但本片反著來，第一幕戲Everything道出故事背景之後，就已經跳到第二幕戲了。等到電影中明確的第二幕戲結構Everywhere，開始把整個多重宇宙切換變成重頭戲，後段的石頭戲碼更是神來一筆，雖然沒有半句真實台詞，卻還是能讓觀眾體會充滿羈絆感的親情，此時無聲勝有聲。作為母親，哪怕只是一顆石頭，也願意陪女兒犧牲無怨無悔。本片第二幕戲比重非常重，基本上故事在第二幕也講完了。第三幕劇All at once則是還原了整體大衝突後的瑣碎日常，那些看似平凡的百無聊賴，才是令人嚮往的自在恬淡。
《媽的多重宇宙》讓每個角色都能有型有理，關繼威與楊紫瓊的多重宇宙身份展現了導演雙人組對港片的極致熱愛，片中向多位導演致敬彩蛋，留給觀眾細細品味，那段兩人身穿華服談愛的戲碼，王家衛身影特別重，畢竟關繼威在王家衛劇組久居幕後多年，有這樣的設計也合情合理。
當代電影語言很容易受到商業保守考量，而陷入無限複製的循環模式，《媽的多重宇宙》橫空出世改寫了既定電影語言，而且不落俗套地談論親情和解議題，片中多處圓形符號與女性圖騰暗示，都能考驗觀眾的解讀創意。
另外，關於那個象徵虛無主義的暗黑貝果，反派設計的自我毀滅意念別出心裁，完全顛覆了過往大魔王心聲，最後化解之道透過那顆悟道之眼，滑稽之間也能體現宗教符號，《媽的多重宇宙》絕對是不可思議的影史奇作。
●作者：膝關節／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]