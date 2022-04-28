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高雄今+335確診　陳其邁：弱勢快篩試劑兌換券5月3日發放

▲高雄市今天新增335例確診個案，主要是因為南北移動造成高雄市個案增加。陳其邁也建議，只要在密閉空間全程都要戴口罩。(圖／高市府提供)
▲高雄市今天新增335例確診個案，主要是因為南北移動造成高雄市個案增加。陳其邁也建議，只要在密閉空間全程都要戴口罩。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-28 17:44:42

高雄市今(28)日新增335例確診個案，居隔陰轉陽57例、外縣市旅遊史68例、特定娛樂場所19例、密切接觸者190例，新案疫調中1例。市長陳其邁表示，在餐飲娛樂部分，餐廳有下降，但酒吧、KTV有增加，外縣市旅遊史將確診狀況往前推，大概染疫時間都是在上周六、日，主要是因為南北移動造成高雄市個案增加。陳其邁也建議，只要在密閉空間全程都要戴口罩，盡量在進入室內就將口罩戴上。

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▲4月28日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲4月28日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲各縣市新冠疫情個案3日平均移動線。(圖／高市府提供)
▲各縣市新冠疫情個案3日平均移動線。(圖／高市府提供)
陳其邁也指出，各縣市相較，高雄增加曲線還是較平，新北、台北、桃園還是較高，代表北部進入指數成長期，隨著接觸風險增加，個案也會增加。

▲4月28日具外縣市活動史確診個案。(圖／高市府提供)
▲4月28日具外縣市活動史確診個案。(圖／高市府提供)
同時，針對快篩市濟部分，陳其邁也宣布，高雄將針對弱勢民眾免費發放快篩試劑兌換券，低收入戶由鄰長發放，一包5劑，民眾持健保卡跟領取券就可至各社區藥局領取。另外，在街友部分會由社會局列冊直接發放快篩試劑，後續會在定點發放。不過，需要一點作業時間，兌換券將自5/3起開放兌換，請弱勢市民朋友放心。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄新增335例本土個案，中央公布340例，5位確診個案工作及活動都在外縣市，所以經協調後轉出。外縣市旅遊史在北中南東都有，包含台北18例、台南10例、屏東11例、台中5例、花蓮3例、澎湖3例，57例為居隔期間陰轉陽，163人則是原本匡列檢測確診，另外，115人因出現病徵就診，經篩檢後確診。潘炤穎也提醒各位民眾，在不影響生活的狀況下，若要出遊一定要做好自身防護，尤其是有孩童同行，務必備足口罩、酒精、乾洗手因為在11歲以下的兒童仍是未注射疫苗的狀況。

至於在確診足跡部分，包括市場、KTV、酒吧、男模會館、男模會所等，其中值得注意的是，曾經涉足哈囉市場足跡的已有7人染疫、錢櫃中華新館6人確診、林園樂複合式KTV釣蝦場3人、角落酒吧3人、凱撒帝苑2人。高雄市衛生局提醒曾經前往確診足跡地點者，留意自身健康狀況。

此外，陳其邁也在議會表示，有鑑於曾有防疫旅館感染找不到原因，擔心空間有疏漏，所以除水管旁、風管旁邊要密封起來以外，門縫也要密封，密封膠條概念就是希望能做一個空間物理性的隔離能做得好！密封膠條很便宜，市府大量採購、剪刀剪一剪就可以提供非常好的小撇步，讓民眾做好居家的隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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