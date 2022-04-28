曹雅雯剛宣布出櫃　認「直男個性」520曝喜訊

曹雅雯去年以《自本》專輯獲得金曲獎最佳女歌手、專輯及編曲三項大獎肯定的曹雅雯宣布2022年音樂生涯「大件事」，為了感謝歌迷支持的她將在線上免費開唱，選在520這個特別的日子舉辦「曹雅雯《愛你在線等》520線上直播音樂會」，想透過自己擅長的唱歌及創作跟歌迷告白大聲說「我愛你」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 曹雅雯才剛於大港開唱提到自己是雙性戀，宣布出櫃，她的《夜酌》微電影，入圍彩虹平權活動第一屆 Q POWER Festival 「Q POWER 精神獎」，她笑說之後會在線上與許多支持她的同志粉絲們聊天互動，曹雅雯表示：「雖然線上沒有場地超時問題，但很怕一聊聊過頭，而且我最擔心的還是『歌迷點歌』這一PART，每次開唱有這個橋段就是我的『大魔王』，因為最怕歌迷一點就一發不可收拾，可能唱到隔天早上都唱不完！」▲曹雅雯宣布舉辦線上演唱會。（圖／好聞國際事業有限公司提供）除了特別選在520舉辦線上演唱會外，演唱會名稱還搭配線上開唱形式取了一個可愛的名稱「愛你在線等」，被問到有沒有在520對情人、家人告白過，曹雅雯自認是「直男」性格，坦承自己不擅長耍浪漫，更直言：「我做過最『浪漫』的事就是讓對方選餐廳請他吃飯！無論家人或事情人都是！」務實派的她更進一步解釋：「我是一個不擅長直接跟表達感情的人，都是靠寫歌唱歌，加上我很怕把給人驚喜變成『驚嚇』，你缺什麼或要甚麼直接跟我說，我可以買的我就買給你，不會去猜或是偷偷送，這不是我的作風！」▲曹雅雯笑說自己直男個性。（圖／好聞國際事業有限公司提供）戀情見光死！蕭煌奇認愛完 秒分手交往5年女友天后爆分手小36歲男友 積極聚會撫情傷268億首富兒微博被封！提「奴性」狠踩底線 傳已遭逮捕