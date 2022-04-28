T1／M2！桃園雲豹終於開放主場　3連戰搶第5名爭季後賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
週五（29日）19：00 臺中葳格太陽VS桃園雲豹
桃園雲豹本週面臨三連戰苦戰，唯一利多是終於回到久違的主場，而且還是開放球迷進場助威，面對獵鷹的追擊，雲豹搶佔上風，只要能再拿1勝，將有很高機率搶下聯盟第五席位。
雖然雲豹對太陽本季處對戰4連敗絕對劣勢，但從比賽內容來看，雲豹並非全然挨打，扣除雲豹首次交手以74比101吞敗，雲豹後3次對戰太陽，平均輸分僅5分，凸顯雲豹若能在攻守兩端有所發揮，依舊能和太陽一搏。
太陽也還在努力鎖定聯盟老二席位，目前領先新北中信特攻和台灣啤酒英熊各3場勝差，只要此戰作客雲豹，能夠奪勝，太陽就可確定第二排名，所以此戰太陽定會全力以赴，避免夜長夢多。
週六（30日）14：00 臺南台鋼獵鷹VS新北中信特攻
經歷上週最後2場主場激戰，臺南台鋼獵鷹奪下1勝1敗戰績，保住晉級季後挑戰賽一線生機，目前淘汰指數停在2，面對剩下2場例行賽，獵鷹都將面臨輸不得的壓力，起碼得要再搶1勝，才能續命。
獵鷹此戰作客特攻將是兩隊本季例行賽最後1次對戰，前5次交手，獵鷹全敗且平均輸分達17.4分，凸顯獵鷹面對特攻的快速打法，攻守表現都不理想，壓制特攻的快速反擊與發揮「新台灣人」阿提諾（William Artino）的內線優勢將是獵鷹兩大奪勝關鍵。
控衛呂濟而在本季註冊大限前從特攻交易到獵鷹，此戰獵鷹作客特攻將是呂濟而首度回娘家，呂濟而可望以獵鷹先發控衛上陣，對決特攻明星控衛林韋翰，兩人捉對廝殺的戲碼值得期待。
週六（30日）17：30 台灣啤酒英熊VS桃園雲豹
上週台灣啤酒英熊在台北和平籃球館對上桃園雲豹，英熊雖在下半場一度從最多22分落後劣勢，反超比分，可惜最後因洋將士東（Diamond Stone）致命的傳球失誤，無緣反敗為勝，吞下本季對戰第2敗，本季對戰聯盟第五雲豹和第六獵鷹，英熊已吞5敗，英熊相隔6天再度交手雲豹，是否又會翻船，大家都在等著看。
上週敗仗讓英熊嘗到苦果，排名遭到新北中信特攻超車，掉到第四，面對例行賽第四名球隊還需要和第五名進行季後挑戰賽的賽制，英熊理當全力避免，所以此戰面對雲豹，英熊定會全力搶勝。
前次對戰，英熊洋將士東（Diamond Stone）狂飆個人新高50分，雲豹洋將威廉斯（Troy Williams）也攻得30分，兩大砍將再碰頭，又將上演飆分對尬戲碼，雲豹潛力球員羅振峰前次對上英熊，也拿下個人新高22分，此戰可望續拼佳績。
週日（1日）15：00 臺中葳格太陽VS新北中信特攻
臺中葳格太陽先發平均年齡為29.2歲，新北中信特攻先發平均年齡則僅26.8歲，年齡的差距成為經驗的落差，也體現在對戰戰績上，太陽對戰特攻總是打得順手，目前拿下4勝1敗佳績，4場勝仗平均勝分達11分。
此戰將是兩隊本季例行賽最終對決，若依照目前的戰績排名維持到例行賽結束，這場最終對決也可能演變為季後賽四強系列賽的前哨戰，所以雙方都將互探虛實，找出季後賽的制勝之道。
太陽本季是支專打下半場的球隊，在球季期間多次在下半場演出逆轉，主因在於教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）的調度模式，上半場太陽大多僅啟用雙洋將或1洋將配1亞外的陣容應戰，但到了下半場，太陽精銳盡出，以2洋將配1亞外上陣，戰力暴增，所以自然容易在下半場暴衝。
週日（1日）17：30 高雄全家海神VS桃園雲豹
桃園雲豹本週面臨三連戰，此戰是本週最終戰，對球員體能將是一大考驗，畢竟面對力保第五排名的壓力，加上已經經歷2場惡鬥，主力球員們的體力負擔肯定十分吃重，急需替補球員能夠出面解圍，吳季穎、蔡揚名都可能扮演奇兵角色。
在確定提前奪下聯盟例行賽龍頭後，高雄全家海神近期2戰開始讓主力球員相繼輪休，但面對例行賽最後的2場例行賽，海神是否還會繼續輪休主力，抑或重新以完整陣容出賽，藉此備戰季後賽，值得密切關注。
兩隊本季前5次交手，海神取得對戰5連勝，雖然前次碰頭，海神「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）休兵，但還是靠著霍爾（Ferrakohn Hall）、亞歷山大（Xavier Alexander）、布銳克曼（Jason Brickman）和胡瓏貿的強勢表現奪下勝利，所以雲豹想在海神手上奪下對戰首勝，團隊防守還是得要加把勁。
聯盟賽事轉播五大平台全面放送，有線電視ELEVEN SPORTS、MOD愛爾達電視台及網路Twitch（https://www.twitch.tv/t1leaguebasketball）、17LIVE（台灣運彩xT1聯盟1、2台）、NOWnews臉書。
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。