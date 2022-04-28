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為確保後端的醫療量能　侯友宜：居隔轉型是勢在必行

▲新北市長侯友宜今（28）日強調，為確保公衛體系的力量及後端醫療量能，居隔轉型是勢在必行。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.28）
▲新北市長侯友宜今（28）日強調，為確保公衛體系的力量及後端醫療量能，居隔轉型是勢在必行。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.28）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-28 15:58:59

為了減少公衛的負擔，新北市向中央提報居隔轉型的試辦草案，正等待中央的核定；新北市長侯友宜今（28）日強調，為確保公衛體系的力量及後端醫療量能，居隔轉型是勢在必行。

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侯友宜指出，所謂的居隔轉型，最主要的精神是自我居隔，在7天內有限制性規範，包含不能共餐，搭乘大眾運輸或參與大型的聚會，沒有必要是不需要出門，從被動的管理的觀念，變成要主動的做好管理；政府會隨時了解狀況，讓居隔轉型的過程中，以確保公衛體系的力量及後端醫療量能，所以居隔轉型是勢在必行。

侯友宜表示，他也跟中央不斷的溝通，但是還是一句話，「防疫不分你跟我，大家一條心」，中央目前在審核上，也許還有一些的想法，他都會給予尊重；最重要這一個路，必然都要面對，尤其新北市在防疫的浪頭上，首當其衝，一定會面對這個問題，也希望中央多多考慮，讓新北試辦居隔轉型。

新北居家隔離的人數多，許多民眾反映解隔了都還沒有收到居隔單；侯友宜回應，面對3+4的改變，新北昨天就有28000個瞬間解隔，基層的工作同仁難免有些做不夠，已將行政的流程簡化，分為學校、公托及一般的民眾，分送居家的解隔單，當然還有些問題沒有完全解決，會陸續用更快速的方式流程簡化。

台北市長柯文哲說快篩陽性視同為確診，未來恐怕就不需要再做PCR，新北是否會跟進呢？侯友宜說，這件事在內部已討論過很長一段時間，為了保有後端的醫療量能，減輕第一端作業的醫事人員的人力跟物力，新北未來一定要朝向快篩試劑陽，就是判定確診陽的路，這是每個體系必須要面臨的轉型。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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