為確保後端的醫療量能　侯友宜：居隔轉型是勢在必行

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侯友宜表示，他也跟中央不斷的溝通，但是還是一句話，「防疫不分你跟我，大家一條心」，中央目前在審核上，也許還有一些的想法，他都會給予尊重；最重要這一個路，必然都要面對，尤其新北市在防疫的浪頭上，首當其衝，一定會面對這個問題，也希望中央多多考慮，讓新北試辦居隔轉型。
新北居家隔離的人數多，許多民眾反映解隔了都還沒有收到居隔單；侯友宜回應，面對3+4的改變，新北昨天就有28000個瞬間解隔，基層的工作同仁難免有些做不夠，已將行政的流程簡化，分為學校、公托及一般的民眾，分送居家的解隔單，當然還有些問題沒有完全解決，會陸續用更快速的方式流程簡化。
台北市長柯文哲說快篩陽性視同為確診，未來恐怕就不需要再做PCR，新北是否會跟進呢？侯友宜說，這件事在內部已討論過很長一段時間，為了保有後端的醫療量能，減輕第一端作業的醫事人員的人力跟物力，新北未來一定要朝向快篩試劑陽，就是判定確診陽的路，這是每個體系必須要面臨的轉型。
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