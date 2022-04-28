許瑋甯新婚4個月談育兒　「我是講道理的媽媽」

許瑋甯擔任428兒童保護日活動大使，今（28日）出席家扶基金會記者會，關懷兒少受虐議題，新婚4個月的許瑋甯未來可能是「虎媽」嗎？許瑋甯自認「我是會講道理的媽媽」，倘若有了孩子，不會限制孩子做什麼，放手讓他盡情嘗試，小朋友不理解為何做這件事不可以的時候，許瑋甯採引導式教育，而不是給負面情緒，讓他害怕。
許瑋甯把育兒觀念也融入畫作當中，她分享一幅「擁抱．吞噬．擁抱」的親筆畫，左邊黃色大人抱著寶寶，同時像是嘴巴張大吞噬這個孩子，聯繫親子的紅色顏料象徵著暴力，「這個畫從兩種方面看有不同意義，很多時候我們以愛為名傷害了孩子，往往使孩子不懂的方式變成了痛苦，成為了黑暗，吞噬著孩子的心靈，怎麼決定愛人的出發點及方式，是我想表達的。」
許瑋甯以前也遇過言語暴力，一開始反應是傻眼、愣住，當不舒服的感受在心裡發酵時，傷痕會停留很久，她只能不斷告訴自己放下，現在她學會轉念，如果對方不是生命中親近的人，她就視而不見，不要停留在負面情緒太久，「網路霸凌是最常遇見的，大家在網路上隨便不負責任打幾個字，我們心理素質要很強，有時候眼睛閉5秒，這一天就過去了。」
老公邱澤在台中趕拍影集，許瑋甯短暫分居兩地，「據我所知不只是他，現在劇組都是很認真、很確實防疫，還是在很信任的範圍之內。」許瑋甯自己每次工作前一天固定快篩，休息時3天快篩1次，對於疫情嚴陣以待，「大家都不願意驗出來是陽性，更關心的是怎麼把自己照顧好。」