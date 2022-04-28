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基隆+504！林右昌宣布：5月3日國中小自由選到校或視訊

▲林右昌宣布，從5月3日起，基隆市公私立國中小與市立高中國中部，全面實施「實體與遠距融合上課」模式，學生可選擇要到學校上課，或是在家中以視訊方式上課。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌宣布，從5月3日起，基隆市公私立國中小與市立高中國中部，全面實施「實體與遠距融合上課」模式，學生可選擇要到學校上課，或是在家中以視訊方式上課。（圖／基隆市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 16:13:48

今（28）日全台確診破萬人，其中基隆新增504例，基隆市長林右昌宣布最新政策，從5月3日起，基隆市公私立國中小與市立高中國中部，全面實施「實體與遠距融合上課」模式，學生可選擇要到學校上課，或是在家中以視訊方式上課。

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林右昌說，因為現在全國確診案例增加，許多學生可能因為確診、隔離、或者請自主防疫假等等情形，也有些國小家長因故無法在家照顧學生，所以實施遠距融合上課模式，不過學校仍提供學生到校學習的基本照護（依法應實施居家隔離或自主健康管理者除外），學生可以選擇遠距或者在校上課。

林右昌宣布，本市公私立國中小（含市立高中國中部）學校自5月3日（二）起全面實施「實體與遠距融合上課」模式；此模式為授課教師將在原班教室同步直播課程，同時運用相關線上學習資源，以雙模式的教學，確保本市每一位孩子在疫情中都能持續學習；而戶外或操作性課程部分，因屬團體互動、動作體驗及器材操作等，將以提供非同步學習任務為主。

林右昌也說明，融合上課的執行方式，「就是要讓同學在家視訊上課，就像在學校的教室上課一樣」，透過銀幕，像在課堂上課的實境，市府也已錄製示範影片及操作簡介供各校參考，讓每一位任課教師與學生都可輕易上手，確保教學的品質。

另外，校園停課的部分，全校停課的有10校，包含5所小學和7間幼兒園，預防性停課的有1間小學及2間幼兒園，部分停班的學校有73校、共184班，有高中職10校、國中12校、國小23校以及28個幼兒園。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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