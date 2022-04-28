基隆+504！林右昌宣布：5月3日國中小自由選到校或視訊

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林右昌宣布，本市公私立國中小（含市立高中國中部）學校自5月3日（二）起全面實施「實體與遠距融合上課」模式；此模式為授課教師將在原班教室同步直播課程，同時運用相關線上學習資源，以雙模式的教學，確保本市每一位孩子在疫情中都能持續學習；而戶外或操作性課程部分，因屬團體互動、動作體驗及器材操作等，將以提供非同步學習任務為主。
林右昌也說明，融合上課的執行方式，「就是要讓同學在家視訊上課，就像在學校的教室上課一樣」，透過銀幕，像在課堂上課的實境，市府也已錄製示範影片及操作簡介供各校參考，讓每一位任課教師與學生都可輕易上手，確保教學的品質。
另外，校園停課的部分，全校停課的有10校，包含5所小學和7間幼兒園，預防性停課的有1間小學及2間幼兒園，部分停班的學校有73校、共184班，有高中職10校、國中12校、國小23校以及28個幼兒園。（編輯：孫唯容）
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