全大運7度摘金　東奧拳擊銅牌黃筱雯攜妹出征世錦賽

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2019年世錦賽黃筱雯奪金，她坦言，這對自己來說是壓力，但也有想要連霸的心，希望把該有的水準發揮出來。由於黃筱雯面對比賽容易緊張，加上已經半年時間沒有正式比賽，因此透過全大運來讓自己熟悉比賽的感覺，「就是希望透過全大運比賽強度來模擬，再熟悉比賽流程。」
這次世錦賽有開放50公斤、52公斤級別，因此過去常在54公斤級與黃筱雯交手的對手，可能會去其他級別，他說：「這次會面對一些不一樣的對手，我對她們不熟悉，她們也對我不熟悉，我很期待跟她們交手。」
「面對跟我一樣是等看型的選手時，反應會比她們慢一拍。」黃筱雯在東京奧運敗給土耳其好手Buse Naz Cakiroglu後，針對她們去學習新招式，「她不是猛衝型的，跟我是同類型的選手，但在面對比我矮小的人時，她們速度比我快，我會比較慢一拍，所以針對這個部分去加強。」劉宗泰表示，黃筱雯近期積極練習迎擊打法，效果還不錯，「身體律動的測試，這次也還行。」
黃筱雯同母異父的妹妹陶映瑜也將參加世錦賽，不過由於家庭因素，去年離開國訓半年，缺乏正常訓練，所以這次全大運沒有辦法完全發揮，不過黃筱雯也給她鼓勵：「她年紀還小，希望不要有太多壓力。」