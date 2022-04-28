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全大運7度摘金　東奧拳擊銅牌黃筱雯攜妹出征世錦賽

▲東京奧運銅牌黃筱雯在全大運拳擊項目公開女子組57公斤級奪金。（圖／全大運官方提供）
▲東京奧運銅牌黃筱雯在全大運拳擊項目公開女子組57公斤級奪金。（圖／全大運官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-28 16:24:41

111年全國大專校院運動會，拳擊項目公開女子組今(28)日進行決賽，東京奧運銅牌黃筱雯在57公斤級奪金，這是她第7度在全大運為輔仁大學拿下金牌，下周和妹妹陶映瑜都將飛往土耳其參加5月8日開打的世錦賽，過去她曾在2019年帶回一面金牌。

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以賽代訓的黃筱雯表示，對於自己這次在全大運的狀態還不是很滿意，「有一陣子沒比賽，第一場比賽有點過於興奮，比賽過程沒有很滿意，針對世錦賽有去學一些招式，這次比賽時沒有發揮很好。」教練劉宗泰也認為，這次全大運黃筱雯還有點生疏，但也不希望給她太多壓力。

2019年世錦賽黃筱雯奪金，她坦言，這對自己來說是壓力，但也有想要連霸的心，希望把該有的水準發揮出來。由於黃筱雯面對比賽容易緊張，加上已經半年時間沒有正式比賽，因此透過全大運來讓自己熟悉比賽的感覺，「就是希望透過全大運比賽強度來模擬，再熟悉比賽流程。」

這次世錦賽有開放50公斤、52公斤級別，因此過去常在54公斤級與黃筱雯交手的對手，可能會去其他級別，他說：「這次會面對一些不一樣的對手，我對她們不熟悉，她們也對我不熟悉，我很期待跟她們交手。」

「面對跟我一樣是等看型的選手時，反應會比她們慢一拍。」黃筱雯在東京奧運敗給土耳其好手Buse Naz Cakiroglu後，針對她們去學習新招式，「她不是猛衝型的，跟我是同類型的選手，但在面對比我矮小的人時，她們速度比我快，我會比較慢一拍，所以針對這個部分去加強。」劉宗泰表示，黃筱雯近期積極練習迎擊打法，效果還不錯，「身體律動的測試，這次也還行。」

黃筱雯同母異父的妹妹陶映瑜也將參加世錦賽，不過由於家庭因素，去年離開國訓半年，缺乏正常訓練，所以這次全大運沒有辦法完全發揮，不過黃筱雯也給她鼓勵：「她年紀還小，希望不要有太多壓力。」


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